Vilniaus oro uostas atnaujino darbą

„Oro erdvės ribojimai panaikinti 5 valandą. Vilniaus oro uoste visos operacijos vyksta įprastai“, – nurodė Lietuvos oro uostai (LTOU).
Oro uosto darbas dėl iš Baltarusijos į Lietuvą leidžiamų kontrabandinių balionų keliamos grėsmės buvo sustabdytas beveik vienuolika valandų – nuo 18.09 val. sekmadienį.
Dėl šių laikinų oro erdvės ribojimų buvo paveikta virš 7,4 tūkst. keleivių ir 50 skrydžių: 31 skrydis atšauktas, dešimt nukreiptų, o devyni pavėlinti.
Pirminėmis žiniomis, sprendimą dėl oro erdvės ribojimų lėmė navigacinės atžymos, būdingos balionams, judančios Vilniaus oro uosto kryptimi.
„Primename, kad dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos. Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos“, – nurodo LTOU.
BNS rašė, kad kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, pastaruoju metu Lietuvoje teko kelis kartus stabdyti Vilniaus ir Kauno oro uostų darbą.
Paskutinį kartą dėl kontrabandinių balionų skrydžiai oro uoste buvo sustabdyti aštuonioms valandoms šeštadienio naktį.
Sostinės oro uoste laikinai orlaivių eismas buvo sustabdytas ir naktį iš penktadienio į šeštadienį.
Dėl nuolatinių balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis įskridimų į šalį Lietuva buvo uždariusi sieną su Baltarusija.
Premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, jog Vyriausybė pasilieka teisę bet kada neribotam laikui vėl uždaryti sieną, jeigu Baltarusijos hibridinė ataka tęsis.
Lietuvos politikai kontrabandinių balionų įskridimus vadina hibridine Minsko ataka.
