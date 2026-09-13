 Vilniaus rajone finišuos bėgimas palei Lietuvos ir Baltarusijos sieną

Vilniaus rajone finišuos bėgimas palei Lietuvos ir Baltarusijos sieną

2026-09-13 08:12
BNS inf.

Vilniaus rajone, Turgeliuose, sekmadienį finišuos estafetinis bėgimas palei Lietuvos ir Baltarusijos sieną, skirtas surinkti aukų Lietuvos šaulių sąjungai dronams perėmėjams įsigyti bei jų naudojimo mokymams surengti.

<span>Vilniaus rajone finišuos bėgimas palei Lietuvos ir Baltarusijos sieną</span>
Vilniaus rajone finišuos bėgimas palei Lietuvos ir Baltarusijos sieną / L. Balandžio/ BNS nuotr.

570 kilometrų estafetinis bėgimas palei Lietuvos ir Baltarusijos sieną prasidėjo šeštadienį iš dviejų priešingų maršruto pusių. Jo dalyviai bėgs daugiau nei parą vieni kitiems perduodami estafetę.

Trasą sudaro 53 bėgimo segmentai, vienas jų kirto Nemuną.

Abi bėgikų komandos sekmadienį planuoja susitikti Turgeliuose, Vilniaus rajone, kur prie Turgelių bažnyčios vyks bendras estafetės finišas ir bėgikų pasitikimas.

Finišo vietoje Turgelių bendruomenės nariams, svečiams numatomos šauliškos veiklos: susipažinimas su turima ginkluote, praktinių įgūdžių treniravimas – pirmoji pagalba, išgyvenimas bei elgesys ekstremalių situacijų metu. Dalyvius sušildys lauko virtuvėje verdama sriuba.

Bėgimą organizuoja Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-osios rinktinės šauliai, nevyriausybinės organizacijos „Blue/Yellow“ atstovai ir Turgelių bendruomenė.

Jis yra „Blue/Yellow“ paramos kampanijos „Dronatonas 2.0“, kuri šiemet paramą skiria ir Lietuvos dangaus apsaugai, dalis.

Akcijos metu kas penktas paaukotas euras skiriamas Lietuvos šaulių sąjungai – dronams perėmėjams ir jų naudojimo mokymams.

Šiame straipsnyje:
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