Vilniaus valdžia dėl Brazauskienės viešbučio bylinėsis teisme

Portalo žiniomis, viešbučio valdytoja – K. Brazauskienės marčios Jurgitos Butrimės įmonė „Imperiva“ į savivaldybės biudžetą nepervedė šios rinkliavos nuo 2018 iki 2025 metų.
Pasak savivaldybės, dalį mokesčio viešbutis pervedė, pastarajai griežtai paraginus tą padaryti, o dėl likusios skolos dalies – 70 tūkst. eurų – spalį kreiptasi į teismą.
„Mūsų vertinimu, tiek viešbutis, elgėsi piktybiškai, tiek buvusi savivaldybės vadovybė 2018 m. neužtikrino normalios rinkliavos kontrolės. Šią situaciją atskleidėme ir sprendžiame dabar. (...) Viešbutis nuo pat pradžių nedeklaravo surenkamos sumos ir iki šių metų nei karto nebuvo pervedęs rinkliavos savivaldybei“, – komentare „Delfi“ aiškino sostinės meras Valdas Benkunskas.
Savo ruožtu viešbutį valdanti K. Brazauskienė marti portalui teigė, kad visos rinkliavos deklaracijos savivaldybei yra pateiktos, o mokėjimai vykdomi.
„Visos reikalingos vietinės rinkliavos deklaracijos yra pateiktos. Jei buvo laikotarpių, kai deklaracijos buvo pateiktos vėliau, tai buvo susiję su techniniais ar administraciniais trikdžiais, tačiau šiuo metu visos deklaracijos yra pateiktos. Mokėjimai į Vilniaus miesto savivaldybės biudžetą yra vykdomi“, – nurodė J. Butrimė.
Ji taip pat pažymėjo, kad dėl likusių neapmokėtų sąskaitų kreiptasi į savivaldybę, tačiau pastaroji, J. Butrimės teigimu, tai ignoruoja.
Šiuo metu yra likusių neapmokėtų sąskaitų, tačiau esame pateikę savivaldybei prašymą dėl leidimo šias sumas išmokėti per tam tikrą laikotarpį. Deja, per pastaruosius du mėnesius savivaldybė į mūsų siunčiamus laiškus, prašymus ir skambučius nereaguoja, todėl nesame gavę jokio oficialaus atsakymo ar suderinimo dėl mokėjimų grafiko“, – pridūrė J. Butrimė.
K. Brazauskienės viešbutį valdanti įmonė „Imperiva“ pernai dirbo pelningai. Įmonės pardavimo pajamos siekė apie 2,2 mln. eurų, o grynasis pelnas – 171,5 tūkst. eurų.
