Brazauskienės viešbučiui – dideli nemalonumai

Apie 4 mln. eurų per metus sostinė surenka vien iš pagalvės mokesčio. Tačiau dalis sąžiningai turistų sumokėtų pinigų savivaldybės nepasiekia.
„Įžvelgiama tam tikro piktnaudžiavimo, ignoravimo, todėl geriausias kelias – teismas“, – tvirtino Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Teismo akiratyje atsidūrė Kristinai Brazauskienei priklausantis viešbutis. Pinigus iš turistų surinko, bet į miesto biudžetą, teigiama, nepervedė. Ir taip septynerius metus.
„Spalio mėnesį kreipėmės į teismą su 70 tūkst. eurų ieškiniu“, – sakė V. Benkunskas.
Keturių žvaigždučių viešbutį valdo K. Brazauskienės marčios Jurgitos Butrimės įmonė „Imperiva“. Moteris susitikti nepanoro, atsakė raštu:
„Apie Vilniaus miesto savivaldybės kreipimąsi į teismą nebuvome informuoti. Nesame gavę jokio oficialaus ar neoficialaus rašto ar pranešimo. Apie tai sužinojome tik iš žurnalistų.“
Tačiau informaciją viešbučio valdytoja turėjo gauti jau lapkričio 6 d. Regiono administracinis teismas ieškinį priėmė ir įpareigojo įmonę atsakyti į savivaldybės skundą. Kol kas – jokios reakcijos.
„UAB „Imperiva“ įpareigota per keturiolika kalendorinių dienų nuo prašymo nuorašo gavimo dienos pateikti teismui atsiliepimą į pareiškėjos prašymą“, – skelbė Regionų administracinis teismas.
Miesto valdžia tikina bandžiusi viską išsiaiškinti be teismo. Su įmone susisiekė dar liepos mėnesį.
„Kreipėmės bandydami paprašyti pirmiausia deklaruoti, kiek per visą šį laikotarpį buvo viešbučio svečių, ir atitinkamai sumokėti rinkliavos sumą“, – tikino V. Benkunskas.
Tik po šio raginimo viešbutis atliko pirmąją deklaraciją. Paskelbė, kad per visus septynerius metus iš turistų surinko apie 87 tūkst. eurų. Anot mero, skaičiai neatitinka realybės.
„Paėmus visas dienas per visus metus, gautųsi, kad viešbučio užpildymas siektų maždaug vieno ar dviejų kambarių dydį. Akivaizdu, kad viešbutis yra daug didesnis, ir natūralu, kad ten svečių buvo daugiau“, – kalbėjo Vilniaus meras.
Pagalvės mokestis sostinėje renkamas nuo 2018 metų – iš kiekvieno turisto po vieną eurą. Nuo 2024 metų mokestis padidintas iki dviejų eurų.
„Jeigu šiuo metu neturėtume šio mokesčio, Lietuva ir Vilnius labai stipriai praloštų“, – teigė Lietuvos turizmo rūmų prezidentė Žydrė Gavelienė.
Kol kas savivaldybė gavo tik vieną įmoką – apie 18 tūkst. eurų. Nesumokėta liko apie 68 tūkst. ir dar beveik 3 tūkst. delspinigių.
Anot Ž. Gavelienės, pagalvės mokestis – pagrindinis šaltinis miesto žinomumui didinti. Prarastus 70 tūkst. eurų valdžia galėjo investuoti, pavyzdžiui, pritraukti daugiau tiesioginių skrydžių.
Viešbučio valdytoja J. Butrimė pateikė savo versiją, kodėl net septynerius metus nepavyko deklaruoti surinktų turistų pinigų:
„Jei pasitaikė vėlavimų, jie buvo susiję tik su techniniais ir administraciniais nesklandumais. Iki šiol deklaravimo sistema veikia nepakankamai sklandžiai. Prisijungus prie sistemos, mūsų viešbučio „Vilnius Park Plaza“ apskritai nėra. Apie šiuos trikdžius esu informavusi savivaldybės atstoves, tačiau jokios reakcijos nesulaukėme.“
Teigia, kad prieš porą mėnesių kreipėsi ir dėl mokėjimų – savivaldybės prašė suteikti galimybę mokėti dalimis. Anot mero, jokių prašymų gauta nebuvo, o sunkumų, anot jo, kitiems viešbučiams nekyla.
„Tai, ką daro kiti viešbučiai, reikia pripažinti – sąžininga ir tvarkinga. Nežinau, kodėl įmonė pasirinko tokį komunikacijos kelią, kuris, mano supratimu, juos labiau klampina šioje istorijoje“, – sakė V. Benkunskas.
Turizmo agentūra panašių atvejų dar negirdėjo. Daugiau problemų kyla dėl nelegalių apgyvendinimo įstaigų.
Pagalvės mokestį nuo 2013 metų renka ir šalies kurortas Palanga. Pernai surinko per pusantro milijono eurų, o vien per dešimt šių metų mėnesių biudžetą papildė 1 mln. 400 tūkst. eurų.
„Kiekvienais metais vyksta daug aukšto lygio kultūrinių renginių, įvairių festivalių ir jie yra nemokami. Taigi tos lėšos, surinktos pačių poilsiautojų, sugrįžta jiems patiems“, – pabrėžė Palangos mero patarėja Jurgita Vanagė.
Pagalvės mokestis renkamas daugelyje pasaulio šalių. Vienam asmeniui jis gali siekti nuo 20 euro centų iki 15 eurų.
Naujausi komentarai