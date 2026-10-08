 Vilniuje būsto šildymo kompensacijoms gauta beveik 16 tūkst. prašymų

Vilniuje būsto šildymo kompensacijoms gauta beveik 16 tūkst. prašymų

2026-10-08 07:01
Dovydas Tamosynas (ELTA)

Šiemet gauta 15,8 tūkst. miesto gyventojų prašymų dėl būsto šildymo, karštojo ir geriamojo vandens kompensacijų, teigia Vilniaus miesto savivaldybė.

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<span>Vilniuje būsto šildymo kompensacijoms gauta beveik 16 tūkst. prašymų</span>
Vilniuje būsto šildymo kompensacijoms gauta beveik 16 tūkst. prašymų / Asociatyvi Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

„Nuo 2026 m. rugsėjo 1 iki lapkričio 4 dienos Vilniaus miesto savivaldybei pateikti 15,8 tūkst. gyventojų prašymai dėl būsto šildymo, karštojo ir geriamojo vandens kompensacijų“, – Eltai teigė Vilniaus savivaldybė.

Pridedama, jog lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, prašymų kiekis šiemet yra mažesnis – jų yra 9 proc. mažiau, pernai šis skaičius sudarė 17,3 tūkst.

ELTA primena, kad Seimas nuo 2026 m. panaikino lengvatinį 9 proc. pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą centralizuotam šildymui ir karštam vandeniui – dabar galioja standartinis 21 proc. tarifas.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, per visą 2025–2026 m. šildymo sezoną, rugsėjį–balandį, prašymus dėl būsto šildymo ir vandens išlaidų kompensacijų iš viso užpildė 408,4 tūkst. gyventojų – 1,4 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, kai buvo pateikta 414,4 tūkst. prašymų.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
šildymo kompensacijos
prašymai

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