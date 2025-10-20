Vilniuje įžiebta žalia šviesa Šeškinės pradinės mokyklos transformacijai: kas keisis?

„Vilniuje mokyklų reikia daugiau, nei galime pastatyti per artimiausius metus. Todėl ne tik kuriame naują infrastruktūrą, bet ir modernizuojame tai, ką turime. Seniai statytos mokyklos virsta šiuolaikiškomis, tvariomis ir jaukiomis vietomis, kuriose mūsų vaikai gali mokytis patogiai ir oriai“, – sakė Vilniaus miesto meras Valdas Benkunskas.
Planuojama, kad atnaujintą mokyklą galės lankyti iki 384 mokinių, dirbs 56 darbuotojai. Rekonstruotas pastatas bus dviejų aukštų, A++ energinio naudingumo klasės, o bendras patalpų plotas po rekonstrukcijos sieks apie 4580 kv. m.
„Labai džiaugiuosi, kad Šeškinės pradinė mokykla pagaliau bus renovuota. Tai atspindi mano siekį rauti sovietmetį iš švietimo su šaknimis. Šeškinės pradinė mokykla savo ugdyme remiasi geriausiais tarptautiniais pavyzdžiais, tačiau jos infrastruktūra – sovietmečio palikimas. Nauju projektu seną pastato išplanavimą pakeisime moderniu, jungiančiu klases su žaliosiomis erdvėmis lauke, pastatysime sporto ir papildomų klasių priestatus. Artimiausiu metu Vilniuje rekonstruosime daugiau nei dešimt ugdymo įstaigų“, – pažymėjo Vilniaus miesto vicemeras Vytautas Mitalas.
Pasak projektą įgyvendinančios Vilniaus vystymo kompanijos vadovės Lauros Joffės, organizuojant architektūrinius konkursus mokyklų atnaujinimams siekiama kurti šiuolaikiškas ir tvarias mokyklas, atitinkančias ne tik teisės reikalavimus, bet ir gyventojų lūkesčius, išgryninamus kūrybinėse dirbtuvėse.
„Mūsų tikslas – nuo idėjos iki įgyvendinimo Vilniuje kurti įkvepiančias ugdymo erdves. Dėkojame projektuotojams už išskirtinį požiūrį, gebėjimą įsiklausyti ir iniciatyvumą – tai rodo, ką gali tikra bendrystė. Tokia pačia vertybe vadovaudamiesi rūpinsimės statyba, kurios etapui dabar ruošiamasi“, – teigė L. Joffė.
Šeškinės pradinės mokyklos pastatas pastatytas 1982 m. Jis bus rekonstruotas išsaugant dalį esamų pastato korpusų, kuriuos papildys nauji priestatai – mokymo klasių ir sporto korpusai pietinėje ir rytinėje sklypo dalyje. Planuojama keisti erdvių išplanavimus, didinti langų angas, kai kur iškirsti išorines sienas, kad kiekviena pirmo aukšto klasė turėtų tiesioginį išėjimą į lauko terasas.
Po rekonstrukcijos Šeškinės pradinės mokyklos lauko erdvės bus suskirstytos į teminius kiemus – pradžios, mokslo, sodo, sporto, ūkio ir transporto. Šiose zonose bus įrengtos lauko klasės, terasos, skirtingo aukščio želdiniai, žaidimų aikštelės ir vaismedžių sodas. Vidaus kiemelis taps traukos tašku – čia susijungs pagrindinės mokyklos erdvės: fojė, valgykla ir multifunkcinė salė.
Vienas pagrindinių projektavimo uždavinių buvo išsaugoti natūralią aplinką ir želdinius. Sklype auga 85 medžiai – daugiausia perimetre, kuriame nenumatyti jokie statiniai. Projekte numatyta išsaugoti visus sveikus ir gyvybingus želdinius. Atsisveikinti teks su septyniais medžiais – iš jų su šešiais dėl statybos zonos, su vienu dėl itin blogos jo būklės. Penkis medžius planuojama perkelti į kitą miesto vietą.
Šeškinės pradinės mokyklos rekonstrukcijos projektas rengtas pagal architektūrinį konkursą laimėjusios „Baltic Engineers“ architektų Gabrielės Šarkauskienės ir Antano Šarkausko idėją „Pradinė visata“.
„Rengdami rekonstrukcijos projektą architektai ir visa projektavimo komanda siekė ne vien atnaujinti fizines erdves, bet ir sukurti darnią visumą, kurioje kiekvienas kampelis skatintų smalsumą, kūrybiškumą ir tyrinėjimą. Šeškinės mokykla tampa tarsi maža visata – savarankiška, bet integrali miesto ir gamtos dalis“, – sakė bendrovės „Baltic engineers“ generalinis direktorius Darius Kvedaras.
Šeškinės mokykla – viena iš dešimties mokyklų, kurių statybai ar atnaujinimui Vilniaus vystymo kompanija jau planuoja rangos konkursus. Numatoma, kad šie darbai bus pradėti 2026–2027 m., tad jau po kelerių metų moderniausia ugdymo aplinkos kokybe galės džiaugtis mokiniai, lankysiantys naujas mokyklas Lozoraičio, Pavilnionių, Marcinkevičiaus, Moravų ir Bajorų gatvėse, atnaujintas Šeškinės ir Taikos pradines mokyklas, kiek vėliau Kunigaikščio Gedimino Miglos, Blindžių ir Lukiškių gatvių padaliniuose.
Naujausi komentarai