Vilniaus Jeruzalėje iškils nauja gimnazija

Vilniaus miesto savivaldybė suteikė statybos leidimą naujai gimnazijai Mykolo Marcinkevičiaus gatvėje, kurioje, planuojama, bus 16 klasių ir ją galės lankyti apie 480 mokinių.
„Ši gimnazija – ne tik atsakas į sparčiai augančių rajonų poreikius, bet ir naujas ugdymo įstaigų kokybės standartas Vilniuje. Naujoji mokykla padės sumažinti vietų trūkumą vyresnių klasių mokiniams šiaurinėje miesto dalyje ir sudarys galimybę daugiau vaikų mokytis arčiau namų“, – pranešime teigė Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Anot Vilniaus vicemero Vytauto Mitalo, per kelerius metus Vilniuje moksleivių skaičius padidėjo daugiau nei 15 tūkst., todėl naujų mokyklų statyba būtina. Šiemet statybos leidimai jau išduoti progimnazijoms Pavilnyje ir Perkūnkiemyje.
Pasak pranešimo, šalia mokyklos pastato Jeruzalėje suprojektuotos krepšinio ir vaikų žaidimų aikštelės, stadionas, skaityklos terasa, automobilių aikštelė, pėsčiųjų ir dviračių takai, o gimnazijos lauko erdvė bus prieinama ir bendruomenei.
Mokykla įsikurs miškingoje teritorijoje, todėl bus iškirsta 317 medžių, o išsaugota apie 440, iš jų dalis jų bus perkelta į kitas vietas, o dar 174 medžiai bus pasodinti. Be to, planuojama pasodinti beveik 3,5 tūkst. krūmų.
Vilniaus vystymo kompanijai konkurso būdu atrinkus statytoją mokyklos statybas planuojama pradėti 2026 metų pavasarį, duris gimnazija turėtų atverti 2027 metų rudenį.
