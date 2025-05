Vilniuje – performansas prieš paršelių kastravimą

Akciją rengusios nevyriausybinės gyvūnų apsaugos organizacijos „Tušti narvai“ vadovės Gabrielės Vaitkevičiūtės teigimu, 78 proc. šalies gyventojų mano, kad tokį elgesį su paršeliais reikėtų uždrausti.

„Paršelių kastravimas be nuskausminimo yra toks žiaurus, kad mes to rodyti negalima, todėl turime pasitelkti menines priemones, kad galėtume kelti šitą temą, ir sakome, kad tai reikia sustabdyti – tai yra be galo žiauru, tai yra niekaip nepaaiškinama, dėl to, kad vienintelis gyvūnas Lietuvoje, kurį galima kastruoti be nuskausminamųjų, yra paršelis iki 7 dienų amžiaus“, – akcijos metu kalbėjo „Tuščių narvų“ vadovė G. Vaitkevičiūtė.

„Tai yra nelogiška, tai yra labai žiauru, ir tai vienu parašu gali sustabdyti Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT). Tai mes ir kviečiame padaryti šiuo performansu“, – pridūrė ji.

Pasak organizacijos vadovės teigimu, jauni paršeliai kastruojami dėl kelių priežasčių.

„Kiaulės yra kastruojamos ir dėl elgesio, kad būtų mažiau agresyvios, ir dėl kvapo, kad neatsirastų kuilio kvapas, bet vėlgi – priežasčių kastruoti gali būti, tiesiog visi gyvūnai yra kastruojami su nuskausminamaisiais“, – pasakojo „Tuščių narvų“ vadovė.

Jos teigimu, ūkininkams toks kastravimo būdas yra kur kas pigesnis bei patogesnis.

„Taip yra paprasčiau ūkininkams. Tiesiog jiems tada nereikia mokėti veterinarui, gali bet koks žmogus ateiti, prapjauti paršelį – nereikia jokio specialaus išsilavinimo. Jiems tai yra tiesiog pigiau ir patogiau“, – teigė organizacijos lyderė.

Pasak G. Vaitkevičiūtės, šiuo metu paršelių iki 7 dienų amžiaus kastracija be nuskausminamųjų yra draudžiama Skandinavijos šalyse, Prancūzijoje, Vokietijoje, Nyderlanduose ir Belgijoje.