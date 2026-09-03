Vilniuje – tarptautinės bendruomenės šventė „Vilnius is My City“: prie stalo susitiks visas pasaulis

Stalas įvairiose pasaulio kultūrose nuo senų laikų reiškia atvirumą, saugumą ir svetingumą – tai vieta, kur dalijamasi ne tik maistu, bet ir istorijomis.
Todėl 12.30 val. Bernardinų sode susirinkusios tarptautinės bendruomenės kvies drauge sėsti prie bendro stalo, kalbėtis bei skanauti tradicinių patiekalų. Čia bus pristatytos įvairiausių šalių virtuvės – nuo Airijos, Italijos, Azerbaidžano iki Čilės, Vietnamo ar Indijos.
Festivalio „Vilniaus dienos“ dalimi šiemet pirmą kartą tampanti šventė bus dar įvairesnė ir gausesnė.
Renginyje susiburs kelių dešimčių šalių atstovai iš beveik visų pasaulio žemynų – tautinės bendruomenės, Vilniuje veikiančios organizacijos, restoranai, įmonės ir kultūrinių iniciatyvų kūrėjai.
Vienas svarbiausių šių metų akcentų – pirmą kartą vyksiantys „Vilnius Is My City Awards“ apdovanojimai.
Jais bus pagerbti Vilniuje gyvenantys užsieniečiai, savo veikla prisidedantys prie miesto verslo, kultūros, gastronomijos ir Vilniaus žinomumo pasaulyje. Apdovanojimų ceremonija vyks 17.30 val. pagrindinėje renginio scenoje.
Bernardinų sode bus galima sutikti Azerbaidžano, Filipinų, Indijos, Irano, Kolumbijos, Meksikos, Sakartvelo, Ukrainos, Vokietijos, Lietuvos totorių ir kitų tautų bendruomenes, kurios pristatys savo kultūrą per praktines veiklas.
Taip pat veiks Maisto alėja, joje lauks skirtingų pasaulio virtuvių patiekalai bei maisto produktai, paruošti ragauti, įsigyti ir parsinešti namo.
Kalbų pievoje kalbų mokymasis virs žaidimu. Lankytojai galės išmokti trumpų frazių skirtingomis kalbomis, dalyvauti žodžių žaidimuose, viktorinose ir kultūriniuose iššūkiuose.
Veiklas pristatys „SPEAK Lithuania“, Prancūzų institutas Lietuvoje, „Latinas in Lithuania“ ir Filipinų bendruomenė.
Su mažaisiais vilniečiais į šventę atvykusių dalyvių lauks šeimų erdvė, kurioje vyks kūrybinės ir edukacinės veiklos vaikams bei suaugusiesiems: šiaudų sodo rišimo dirbtuvės, karpinių edukacijos, dėlionių veiklos, tautinio kostiumo pristatymas, piešimas ant veidų, knygų skirtukų gamyba, finansų viktorinos ir judesio sesija su Vilniaus „Ryto“ fizinio rengimo treneriais bei jaunimo komandos krepšininkais.
Su išsamia šventės programa galite susipažinti čia.
Plačiau apie šventę „Vilnius is My City“ skaitykite čia.
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