Vilniuje vaiko teisių gynėjai diskutuos apie smurtą, išnaudojimą, skaitmeninį saugumą

Pirmą kartą Lietuvoje organizuojamas tarptautinis ISPCAN kongresas, suburiantis žinomiausių vaiko teisių ekspertų, tyrėjų, mokslininkų ir praktikų bendruomenę iš viso pasaulio, pranešė Skaitmeninės etikos centras.
Bus aptariami smurto prieš vaikus, išnaudojimo, psichikos sveikatos, skaitmeninio saugumo ir kiti klausimai.
Per keturias dienas kongrese susirinks apie 1000 dalyvių ir daugiau nei 350 pranešėjų.
Tarptautinių organizacijų duomenimis, kas keturias minutes pasaulyje nuo smurtinio veiksmo žūsta vaikas, kasmet apie 1 mlrd. vaikų patiria smurtą, viena iš penkių mergaičių ir vienas iš septynių berniukų tampa seksualinio išnaudojimo aukomis.
Lietuvoje praėjusiais užfiksuota daugiau kaip 55 tūkst. pranešimų apie vaiko teisių pažeidimus.
