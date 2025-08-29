Vilniuje vieši Palestinos diplomatijos vadovė: aptarta humanitarinė krizė Gazoje

„Aptarėme saugumo padėtį Artimuosiuose Rytuose, sunkią humanitarinę krizę Gazoje, skubų poreikį visiškai nutraukti ugnį ir nedelsiant grąžinti visus Izraelio įkaitus, kuriuos laiko „Hamas“, – socialinio tinklo „X“ paskyroje rašė ministras.
Jis teigia pakartojęs Lietuvos paramą dviejų valstybių – Palestinos ir Izraelio – sprendimui.
Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, K. Budrys susitikimo metu paragino „visas puses gerbti tarptautinę humanitarinę teisę ir grįžti prie pilno paliaubų susitarimo įgyvendinimo“.
„Turi būti atnaujinta ir netrukdomai teikiama humanitarinė pagalba ir nedelsiant grąžinti visi Izraelio įkaitai, kuriuos laiko „Hamas“, – kalbėjo Lietuvos diplomatijos vadovas
Ministrai taip pat aptarė Lietuvos ir Palestinos bendradarbiavimą padedant Palestinos valdžios skaitmeninei transformacijai ir prisidedant prie jos institucinių gebėjimų stiprinimo.
Apie V. A. Shahin vizitą Lietuvos institucijos neskelbė, jis nebuvo įtrauktas ir į K. Budrio oficialią darbotvarkę.
Susitikimas įvyko vis daugiau Vakarų valstybių aktyviai diskutuojant apie Palestinos valstybės pripažinimą bei tarptautinei bendruomenei garsiau kritikuojant humanitarinę krizę sukėlusią Izraelio kampaniją prieš islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože.
K. Budrys yra sakęs, jog Lietuva svarstytų Palestinos pripažinimą, tačiau tik esant tą daryti nusiteikusių šalių grupei ir „tinkamu metu“.
Europos Sąjungos (ES) užsienio reikalų ministrai ruošiasi šeštadienį Kopenhagoje vyksiančiame susitikime aptarti galimas naujas sankcijas Izraeliui ir „Hamas“. Švedija ir Nyderlandai jau paragino imtis daugiau veiksmų.
Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas (Israelis Kacas) praėjusią savaitę pažadėjo sunaikinti Gazos miestą, jei palestiniečių kovotojų grupuotė „Hamas“ nesutiks nusiginkluoti, paleisti visus likusius įkaitus ir nutraukti karą Izraelio sąlygomis.
2023 metų spalį „Hamas“ įvykdytas išpuolis prieš Izraelį, per kurį, remiantis oficialiais duomenimis, žuvo 1 219 žmonių, daugiausia civilių, įžiebė karą Gazos Ruože.
Remiantis „Hamas“ valdomos Gazos sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, kuriuos Jungtinės Tautos laiko patikimais, per Izraelio atsakomąjį puolimą žuvo beveik 63 tūkst. palestiniečių, dauguma jų – civiliai.
Jungtinės Tautos (JT) praėjusią savaitę oficialiai paskelbė badą Gazos Ruože, kaltindamos Izraelį „sistemingu trukdymu“ teikti humanitarinę pagalbą. Izraelis, apkaltinęs „Hamas“ JT teikiamos pagalbos grobstymu, nuo kovo iki gegužės buvo įvedęs visišką Gazos Ruožo blokadą.
