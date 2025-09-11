 Vilniuje vyks akcija, kuria siekiama atkreipti dėmesį į moterų psichologinį krūvį

Vilniuje vyks akcija, kuria siekiama atkreipti dėmesį į moterų psichologinį krūvį

2025-09-11 07:27
BNS inf.

Vilniaus rotušės aikštėje ketvirtadienį vyks socialinė akcija „Moters balsas“, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į moterų psichologinį krūvį, emocinę naštą bei buityje atliekamų darbų kiekį.

Vilniuje vyks akcija, kuria siekiama atkreipti dėmesį į moterų psichologinį krūvį
Vilniuje vyks akcija, kuria siekiama atkreipti dėmesį į moterų psichologinį krūvį / Freepik.com nuotr.

Akcijos metu menininkė Monika Dirsytė pristatys performansą „Kalta“. Vėliau vyks jungtinis moterų performansas „Duok ranką kitai“.

Skelbiama, kad renginyje dalyvaus terapeutai, psichoterapeutai, sąmoningumo specialistai, visuomenininkai.

„Moterys – tai mūsų mamos, seserys, draugės. Jos vaikšto tarp mūsų, augina vaikus, kuria, dirba, myli. Tačiau neretai jos lieka vienos – savo baimėse, kaltėse, abejonėse. Vis dar per dažnai moterys bijo išsikalbėti, bijo būti per daug „jautrios“, per daug „silpnos“, bijo būti nesuprastos. Bijo pasakyti, kad joms sunku“, – akciją rengiančios konferencijos „(Ne)Tobula moteris“ pranešime cituojama viena iš organizatorių Gerda Statkevičiūtė-Gylienė.

Renginio organizatoriai nurodo, kad apie 75 proc. moterų tyliai priima emocinę naštą.

Šiame straipsnyje:
Monika Dirsytė
performanas
Vilniaus Rotušės aikštė
akcija
Moters balsas
psichologinis krūvis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų