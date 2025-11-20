 Vilnius įtrauktas į dviratininkams draugiškiausių pasaulio miestų reitingą

2025-11-20 16:15
ELTOS inf.

Vilnius pirmą kartą įtrauktas į prestižinį „Copenhagenize Index“ reitingą. Iš 100 dviratininkams draugiškiausių pasaulio miestų Lietuvos sostinei skirta 50 pozicija, pranešė savivaldybės įmonė „Judu“.

Vilnius įtrauktas į dviratininkams draugiškiausių pasaulio miestų reitingą / A. Strumilos / BNS nuotr.

Anot jos, į sąrašą įtrauktas Vilnius aplenkė tokius Europos miestus kaip Varšuva, Lisabona, Milanas, Zagrebas, Budapeštas ar Ryga.

Vilniaus meras Valdas Benkunskas sako, kad šis įvertinimas – tai motyvacija judėti į priekį dar labiau.

„Įvertinimas rodo, kad Vilnius nuosekliai kuria miestą, kuriame dviračiu galima keliauti greitai, saugiai ir patogiai kasdien. Ilgalaikės pastangos plečiant dviračių takus ir infrastruktūrą duoda realių rezultatų, o tai – aiški motyvacija judėti dar ryžtingiau, kad dviračiai būtų patogus pasirinkimas kuo daugiau vilniečių“, – pranešime sakė sostinės meras.

„Judu“ teigia ir toliau mieste planuojantys dviračių infrastruktūros plėtrą. Anot įmonės, iki 2030 metų mieste atsiras 260 km dviračių takų, o iki 2027-ųjų bus įrengta dar 124 naujų saugyklų.

„Copenhagenize Index“ yra prestižinis pasaulinis įvertinimas. Į jį patenka tik miestai, kurie aktyviai investuoja į dviračių infrastruktūrą ir kryptingai skatina darnų judumą.

Naujausiame sudarytame reitinge pirmąją vietą jame užėmė Utrechtas, antroji skirta Kopenhagai, trečioji – Gentui.

