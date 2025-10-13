Vilnius raudonai apie disleksiją: TV bokštas sušvis už vaikus, kuriems skaitymas – iššūkis

Iniciatyvą organizuoja Vilniaus Gedimino Rotary klubas, prisidėdamas prie tarptautinės Disleksijos pažinimo savaitės ir kviesdamas visuomenę pažvelgti giliau: ne tik į vaikų skaitymo sunkumus, bet ir į jų savivertę, motyvaciją bei ateities galimybes.
Kodėl raudona?
Raudona spalva – stipri, drąsi, įspėjanti. Būtent tokia turi būti ir visuomenės laikysena disleksijos atžvilgiu. Disleksija dažnai nematoma plika akimi, tačiau jos pasekmės gali lydėti vaiką visą gyvenimą, jei jam nesuteikiama pagalba laiku.
Per pastaruosius metus, Vilniaus Gedimino Rotary klubo dėka, Lietuvos mokyklas pasiekė daugiau nei 20 išmaniųjų rašiklių. Jie padeda disleksiją turintiems vaikams savarankiškai įveikti skaitymo iššūkius. Šis rašiklis – tai ne tik pagalbos priemonė, bet ir būdas stiprinti vaiko pasitikėjimą savimi, padėti jam „neatsilikti“ nuo klasės tempo.
Priemonės vertę jau įvertino mokyklos. Kaip teigia specialioji pedagogė Aušra B. iš Vilniaus:
„Rašiklį naudojame pamokose – vaikams, turintiems skaitymo sunkumų, jis padeda greičiau suprasti užduotį ir spėti kartu su klase. Žinoma, ši priemonė nelavina pačios skaitymo funkcijos, bet ji puikus pagalbininkas tiems, kurie nori dirbti savarankiškai, ypač kai šalia nėra mokytojo ar asistento.“
Panašią naudą pastebi ir tėvai
„Anksčiau beveik visada reikėdavo būti šalia ruošiant namų darbus – skaitydavau užduotis, aiškindavau. Dabar, turėdama rašiklį, dukra pati išsiaiškina, ką reikia daryti, ir dirba savarankiškai. Tai ne tik palengvina mūsų vakarus, bet ir stiprina jos pasitikėjimą savimi.“
Lina M., mama, Klaipėda
„Anksčiau sūnus dažnai skųsdavosi, kad pamokose nespėja. Dabar tokių situacijų kur kas mažiau – jis jaučiasi ramiau, mažiau nervinasi prieš pamokas. Net ir mažas palengvinimas duoda daug – tiek jam, tiek mums.“
Tomas J., tėtis, Vilnius
Projekto „Laimėje būti“ misija – ne tik informuoti, bet ir keisti realybę
Vilniaus Gedimino Rotary klubo projektas „Laimėje būti“ – tai nuosekli labdaringa veikla, siekianti ne tik skleisti žinias apie disleksiją, bet ir keisti realybę: aprūpinti mokyklas priemonėmis, stiprinti vaikų savivertę. Nes laiku suteikta pagalba – raktas į viso gyvenimo sėkmę.
Prisidėti galite pervesdami paramą į Vilniaus Gedimino Rotary klubo sąskaitą, nurodydami paskirtį – „Labdara disleksijos priemonėms“.
Paramos paskirtis: „Labdara disleksijos priemonėms“
Gavėjas: Vilniaus Gedimino Rotary klubas
Sąsk. Nr.: LT867300010131787558
Naujausi komentarai