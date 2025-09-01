Vilnius sveikina su Rugsėjo 1-ąja: kviečia tapti mokytojais visus metus

„Kiekvienas rugsėjis vis dar tampa iššūkiu, sprendžiant mokytojų trūkumo problemą. Vilniuje nelaukiame stagnuojančios nacionalinės valdžios sprendimų ir iniciatyvos imamės patys – kuriame ir išbandome įvairias švietimo inovacijas bei programas, kurios keičia nusistovėjusius ugdymo metodus ir švietimo sistemą iš esmės. Viena tokių – „Pradedu mokyti Vilniuje“ programa, suteikianti pagalbą visiems norintiems tapti mokytojais. Rugsėjo 1-osios proga raginu visus norinčius, bet galbūt dar dvejojančius, nelaukti pavasario ir jau dabar kreiptis į mus“, – sakė Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas.
Pagal naujausius duomenis, šiuo metu Vilniuje labiausiai trūksta ikimokyklinio ugdymo, matematikos, lietuvių kalbos ir anglų kalbos mokytojų. Lyginant su 2024 m., mokytojų trūkumo problema sostinėje išlieka panaši. Tačiau džiugina tai, jog šiemet sostinėje pagalbos specialistų trūkumas ugdymo įstaigose sumažėjo daugiau nei 40 proc.
Pavasarį Vilniaus miesto savivaldybė kartu su „Edu Vilnius“ pristatė atnaujintą programos „Pradedu mokyti Vilniuje“ formatą. Programa skirta visiems norintiems tapti mokytojais – ir jau dirbusiems pedagogais anksčiau, ir nieko bendro su pedagogika iki šiol neturėjusiems žmonėms. Nuo šiol norintiems tapti mokytojais vietoje standartinių vienerių metų studijų, siūlomų kitur, dalis studijų kreditų surenkami per pirmuosius metus „Pradedu mokyti Vilniuje“ programoje, dalis – universitete per antruosius metus. Tokiu būdu programoje dalyvaujantys asmenys gali pradėti dirbti mokykloje ir sėkmingai įgyti pedagogikos išsilavinimą tuo pačiu metu.
Šiemet „Pradedu mokyti Vilniuje“ pavasarį sulaukė daugiau nei 200 paraiškų, iš kurių 42 dalyviai jau vasarą pradėjo mokymus. Iš jų daugiau nei pusė dar neturi pedagogo kvalifikacijos: keturiolika asmenų ją įgis šiemet per vienerių metų studijas, vienuolika – naujuoju formatu, per dvejus metus.
Beveik 200 asmenų taip pat pateikė paraiškas pedagogikos profesinėms studijoms universitete, iš kurių Vilniaus savivaldybė nuo spalio mėnesio finansuos 70 labiausiai motyvuotų kandidatų. Tarp jų šeši siekia tapti taip trūkstamais lietuvių kalbos mokytojais, septyni – matematikos.
„Įvertinus unikalią kiekvieno asmens situaciją jam suteikiama visapusiška pagalba. Visiems pradedantiems mokytojams teikiama dalykinė mentorystė, aktualios grupinės paskaitos, individualios psichologo konsultacijos, rudens stovykla ir kita. O tiems, kurie dar neturi reikiamo pedagoginio išsilavinimo, suteikiame ir jį – įvertinę kiekvieno žmogaus patirtį ir jau turimą aukštąjį išsilavinimą, galime pasiūlyti geriausią kelią tapti mokytoju,“ – pasakojo Unė Kaunaitė, „Edu Vilnius“ vadovė.
„Pradedu mokyti Vilniuje“ programą sėkmingai baigusi anglų kalbos mokytoja Vaidilė Pukytė teigė, kad dalyvaudama joje gavo daug praktinių patarimų, kurių labiausiai trūksta atėjus dirbti į mokyklą. Kitas programos absolventas – matematikos mokytojas Pavel Šliachtovič džiaugėsi, kad rugsėjį įžengė pro mokyklos duris ganėtinai užtikrintas savimi dėka programos mokymų.
Visus norinčius tapti mokytojais Vilnius kviečia kreiptis visus metus užpildant šią formą: https://forms.office.com/e/zRqgFdw5yy
Daugiau informacijos: https://www.eduvilnius.lt/mokau-vilniuje/#pradedu-mokyti-vilniuje
