Virš Vilniaus ratus suka sraigtasparnis: paaiškino, kas vyksta

„Vakar, šiandien ir galimai rytoj „Litgrid“ vykdo/vykdys elektros tinklų skenavimo darbus“, – rašoma NKVC išplatintame komentare.
Socialiniame tinkle „Facebook“ gyventojai dalinasi sraigtasparnio nuotraukomis bei orlaivių stebėjimo interneto svetainėje „Flightradar24“ matomu jo maršrutu, kuriama matyti, kad sraigtasparnis suka ratus.
Apie planuojamą vykdyti periodinį visos šalies aukštos įtampos elektros perdavimo tinklo skenavimą iš oro „Litgrid“ pranešė birželio pabaigoje.
Jos teigimu, nuo birželio 29 d. iki rugpjūčio vidurio visoje Lietuvoje atliekami skrydžiai, kurių metu, pasitelkiant precizinio LiDAR 3D lazerinio skenavimo ir aerofotografavimo technologijas, renkama detali informacija apie tinklo būklę ir jo aplinką.
Anot bendrovės, tai leidžia planuoti reikalingus priežiūros darbus dar prieš atsirandant sutrikimams ir užtikrina nuoseklų elektros tinklo priežiūros modernizavimą.
Kaip skelbė „Litgrid“, skenavimui pasitelkiami sraigtasparniai ir bepiločiai orlaiviai su profesionalia daugiajutikline stebėjimo įranga. Surinkti duomenys leis sudaryti tikslius elektros perdavimo oro linijų ir jų aplinkos 3D modelius, ortofotografinius žemėlapius bei identifikuoti infrastruktūros silpnąsias vietas.
Šiemet planuojama nuskenuoti daugiau nei 5 tūkst. kilometrų elektros perdavimo linijų. Vasaros metu darbai bus vykdomi etapais – pradedant rytinėje ir tęsiant vakarinėje šalies dalyje.
Bendrovė tokio pobūdžio ir masto oro skenavimą pradėjo taikyti 2019 m., o 2021 m. pirmą kartą buvo nuskenuotas visas elektros perdavimo tinklas.
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