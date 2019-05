VRK: Vilniaus rajone trūksta rinkimų biuletenių

Komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė BNS sakė, kad biuleteniai jau vežami į apylinkes. Preliminariais duomenimis, biuletenių trūksta trijose vietose.

„Vyriausiajai rinkimų komisijai problema yra žinoma, su Vilniaus rajono apygardos rinkimų komisija kaip tik sprendžiame tą klausimą ir jau išvažiavo papildomi biuleteniai“, – teigė VRK vadovė.

Ji atsiprašė rinkėjų dėl nepatogumų ir teigė, kad trūkumas galėjo susidaryti dėl to, jog rinkimų aktyvumas yra didelis, be to, didesnė dalis žmonių balsavo ne savo apylinkėse.

Tuo metu biuleteniai po apylinkes yra išvežiojami atsižvelgiant į ankstesnių rinkimų aktyvumą, tvirtino L. Matjošaitytė.

VRK pažadėjo leisti balsuoti visiems, kurie į apylinkes ateis iki 20 valandos.

Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, per balsavimą iš anksto ir sekmadienį iki 19 val. savo valią jau išreiškė 53,61 proc. rinkėjų.

Prezidento rinkimuose dalyvauja devyni kandidatai. Jei nė vienas nesurinks daugiau kaip 50 proc. balsų, po dviejų savaičių turėtų vykti antrasis turas tarp dviejų geriausiai pasirodžiusių varžovų.

Sekmadienį taip pat vyksta referendumai dėl dvigubos pilietybės išplėtimo ir mažesnio Seimo narių skaičiaus.