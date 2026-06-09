Apgavo dukart: sukčiai iš moters išviliojo 10 tūkst. eurų, o tada smogė ir vėl

1970 metais gimusi moteris pareigūnams nurodė, kad pernai vasarį ji 10 tūkst. eurų prarado internetinėje investavimo platformoje.
Po metų, šiemet vasarį, nenustatyti asmenys internetu moteriai pranešė, kad gali padėti atgauti prarastus pinigus investuojant. Šitaip iš jos apgaulės būdu išvilioti dar daugiau nei 8 tūkst. eurų.
Dar vienas stambesnis sukčiavimo pastarąją parą Vilniuje fiksuotas, kai 1970 metais gimusi moteris pranešė, kad būnant namuose jai paskambino nepažįstami asmenys, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnu.
Jie apgaulės būdu iš moters išviliojo mokėjimo kortelę ir iš banko sąskaitos pasisavino daugiau nei 7 tūkst. eurų. Po kelių dienų moteris į namus atvykusiam nepažįstamam vyrui atidavė dar beveik 4 tūkst. eurų grynaisiais.
Be to, Vilniaus apskrities policijos duomenimis, 1958 metais gimusi moteris nurodė, kad gegužės pabaigoje jai būnant namuose paskambino nepažįstami asmenys, kurie, prisistatę banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, išviliojo 13,7 tūkst. eurų.
Kaip pranešė Panevėžio apskrities policija, iš 1939 metais gimusio vyro pareigūnu apsimetęs nepažįstamas vyras ir banko darbuotoja apsimetusi moteris išviliojo 32,7 tūkst. eurų.
Iš viso šių keturių nukentėjusiųjų patirta turtinė žala siekia kiek daugiau nei 76 tūkst. eurų. Policija pradėjo ikiteisminius tyrimus dėl sukčiavimo.
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