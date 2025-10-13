Aptiko šešėlinį prekių sandėlį: sulaikytos tonos alkoholio ir televizoriai

Kaip pirmadienį pranešė MKT, rastų prekių vertė viršija 100 tūkst. eurų. Pareigūnai sulaikė asmenį, įtariamą neteisėtu disponavimu akcizinėmis prekėmis.
Spalio 2-osios popietę, tikrindami informaciją apie galimą nelegalių prekių sandėliavimo vietą, MKT pareigūnai patikrino patalpas, esančias Vilniaus rajono Mickūnų seniūnijoje.
Informacija pasitvirtino – aptiktas nelegalių prekių sandėlis, kuriame buvo daugiau nei aštuonios tonos įvairių alkoholinių gėrimų: degtinės, viskio, kalvadoso, likerio, konjako, vyno ir pan., nepažymėtų Lietuvos banderolėmis. Taip pat rasti 63 televizoriai „Philips“.
MKT Vilniaus skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas, jam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorai.
Vietoje sulaikytas asmuo, Vilniaus rajono gyventojas, jis įtariamas neteisėtu disponavimu akcizinėmis prekėmis. Vyras jau buvo žinomas muitinės pareigūnams dėl panašių pažeidimų praeityje.
Įtariamajam skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti ir įpareigojimas registruotis policijos įstaigoje.
