Dar vienas gaisras atliekų įmonėje: Vilniaus rajone degė smulkiosios elektronikos atliekos

Žmonės nenukentėjo, o gaisro gesinimo vanduo ir nuotekos buvo visiškai sulaikytos bei surinktos, todėl į aplinką nepateko, skelbia bendrovė „EMP Recycling“. Šios įmonės teritorijoje šeštadienį buvo kilęs gaisras.
Kaip informuoja Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, šeštadienį, po 23 val., gautas pranešimas apie gaisrą Avižienių seniūnijoje, Galinės kaime, Galinės gatvėje.
Atvykusios ugniagesių pajėgos aptiko degantį lengvų konstrukcijų metalinį angarą.
Viduje buvo rūšiavimui paruoštos smulkios elektronikos atliekos ir ličio akumuliatoriai.
Per gaisrą atliekos sudegė, išdegė angaro vidus, nudegė pusė stogo.
„EMP Recycling“ teigia, kad trumpam buvo užsiliepsnojusi smulkiosios elektronikos atliekų laikymo vieta. Į įvykio vietą nedelsiant atvykusios priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos gaisrą lokalizavo itin greitai, paveikta tik nedidelė sandėliavimo zona teritorijoje.
Visiškai gaisras buvo likviduotas po vidurnakčio, 0.11 val.
Gaisro priežastys dar tiriamos, pirminiais duomenimis, jį galėjo sukelti ličio baterijos.
Įmonė teigia kad aktyviai bendradarbiauja su atsakingomis institucijomis ir teikia visą reikiamą informaciją.
„UAB „EMP Recycling“ atliks išsamią vidinę analizę, kad ateityje užkirstų kelią net ir tokiems smulkiems incidentams. Įmonė reiškia padėką priešgaisrinėms tarnyboms bei Aplinkos apsaugos departamentui už greitą ir profesionalų reagavimą. Įvykis neturi jokios įtakos įmonės veiklai – atliekų priėmimas ir perdirbimas vykdomi įprasta tvarka, užtikrinant visus aukščiausius saugos reikalavimus”, -- rašoma pranešime.
ELTA primena, kad gegužę prokuratūroje buvo sudaryta darbo grupė, tirsianti pastaruoju metu Lietuvoje įsiplieskusius gaisrus, susijusius su atliekų perdirbimo sektoriumi.
Tuomet Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) tvirtino, kad nėra duomenų apie tai, jog pastaruoju metu Lietuvoje kilę gaisrai būtų susiję su galimais sabotažo atvejais.
PAGD direktorius Rentas Požėla Eltai teigė antrinantis NKVC – anot jo, kol kas, tiriant gaisrų aplinkybes, tyčinės nusikalstamos veikos požymių neįžvelgiama.
Ugniagesių vadovas savo ruožtu tvirtino manantis, kad, visų pirma, reikia priminti žmonės apie tai, jog savaime užsidegančių medžiagų mesti į bendras komunalines atliekas negalima.
PAGD direktoriaus teigimu, tiriant vis pasikartojančių gaisrų priežastis, reikia taip pat įvertinti ir galimus atliekų tvarkymo technologijų gedimus. Pasak R. Požėlos, aptarus anksčiau minėtus aspektus, galima vertinti ir nusikaltimo galimybę.
Pastaruoju metu Lietuvoje kilo ne vienas didelio masto gaisras, tarp jų – balandžio pabaigoje Vilniuje, Jočionių gatvėje, kilęs gaisras „Energesman“ atliekų tvarkymo gamykloje.
