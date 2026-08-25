Daugiabučio kieme – pavojingas gaisras: užsiliepsnojo elektromobilis

Kaip portalui nurodė Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budėtojai, pranešimas apie gaisrą Simono Stanevičiaus g. 64 gautas rugpjūčio 25 d. 20.14 val.
Pranešta, kad daugiabučio namo kieme dega automobilis, o aplink jį stovi daug kitų transporto priemonių. Apie nelaimę pranešusi namo gyventoja taip pat informavo, kad žmonės skuba patraukti savo automobilius iš pavojingos vietos.
Į įvykio vietą buvo išsiųstos dvi ugniagesių autocisternos.
Atvykus ugniagesiams paaiškėjo, kad dega elektromobilis. Gaisro metu buvo šiek tiek apgadintas ir greta stovėjęs automobilis.
Laimei, per incidentą žmonės nenukentėjo.
Gesinant gaisrą buvo naudojami du B tipo švirkštai, o darbus atliko dvi grandys su kvėpavimo organų apsaugos aparatais.
Socialiniame tinkle paskelbtuose vaizduose matyti, kad automobilį buvo apėmusios atviros liepsnos, o iš jo kilo tiršti dūmai. Vėliau užfiksuoti ir liepsnas gesinantys ugniagesiai.
Naujausi komentarai