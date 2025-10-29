Dėl netoli Vilniaus oro uosto paleisto drono aiškinosi VST, karo policija ir sostinės pareigūnai

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovo Vilmanto Vitkausko teigimu, į šią situaciją tarnybos sureagavo labai operatyviai.
Eltos žiniomis, 21.12 val. buvo gautas pranešimas, kad Liepkalnio gatvėje pastebėtas dronas.
Į įvykio vietą atvykus policininkams, čia jau lankėsi VST pareigūnai.
Paaiškėjo, kad dronas yra pakeltas Servečės gatvėje, draudžiamoje zonoje, virš aikštelės.
Droną valdęs jaunas vyras netrukus buvo surastas, jam liepta nuleisti bepilotį orlaivį, nes šioje vietoje juos naudoti draudžiama.
2005 m. gimęs vyras teisinosi, kad nieko nežinojo apie draudžiamą zoną, o dronų apsaugos sistema jo apie tai neįspėjo.
VST pareigūnai iškvietė karo policijos ekipažą ir perdavė pažeidėją bei jo turėtą droną.
„Turbūt galime pasidžiaugti, kad buvo labai operatyviai sureaguota, nes mūsų budrumo lygis yra pakeltas į aukštą lygį. Buvo užfiksuotas labai mažas dronas, filmuojantis apylinkes netoli oro uosto. Faktiškai per 9 minutes buvo nustatytas valdytojas ir jis buvo sulaikytas“, – apie įvykį sekmadienį kalbėjo V. Vitkauskas.
„Tai Lietuvos pilietis, jaunas žmogus, o daugiau detalių turbūt atskleis pats tyrimas“, – pridūrė jis.
Kaip sekmadienį teigė premjerė Inga Ruginienė, drono pilotas nėra susijęs su kaimynine Baltarusija, dėl incidento asmuo buvo sulaikytas.
