Gaisravietėje Vilniuje – nauja operacija: tam rengiasi visos tarnybos

„Gera žinia, kad deganti dujų talpykla nebeprisipildo. Saugiausias būdas būtų leisti išdegti dujoms, tačiau tai užtruktų. Todėl šiuo metu yra planuojama baigiamoji gaisro gesinimo fazė, kurios metu bus bandoma degančią talpyklą užgesinti keliais lafetiniais švirkštais pučiant vandenį ta pačia kryptimi“, – savo „Facebook“ puslapyje PAGD apie pietus citavo R. Požėlą.
Tuomet, atlikus paruošiamuosius darbus, įmonės darbuotojai atliktų rezervuaro sandarinimo darbus.
„Tam rengiasi visos tarnybos – ugniagesiai gelbėtojai, medikai, „Aro“ pareigūnai, ruošiamas šarvuotis, konsultuojamės su išorės ekspertais. Operacijos eiga bus stebima ir dronu. Jeigu šis planas nepavyktų, teks laukti, kol išdegs dujos talpykloje ir tada mėginti ją sandarinti“, – pažymėjo R. Požėla.
Operacijos eiga bus stebima ir dronu.
LRT radijui penktadienio rytą jis sakė, kad situacija gaisravietėje stabili – per naktį toliau vyko dujų išdeginimas iš vienos antžeminės talpos ir talpa nebeprisipildo dujomis, nes pavyko užsandarinti jų patekimo kelius.
„Viskas dabar priklauso nuo to likusio talpos turinio, kiek ten tų dujų yra likę“, – anksčiau kalbėjo R. Požėla, iki operacijos pažymėjęs, kad buvo laukiama, kol dujos išdegs, o tai gali užtrukti.
Jis visuomeniniam transliuotojui pripažino, kad ketvirtadienio prognozės lokalizuoti gaisrą tos pačios dienos vakare buvo pernelyg optimistinės.
„Kas vakar dar ne pagal planą nutiko, tai netikėtai pradėjo rusenti keliose keliose vietose miško paklotė. Todėl mano kolegoms teko nuolat budėti, stebėti ir aktyviai gesinti, – kalbėjo PAGD vadas. – Tos paklotės gesinimas pakankamai nedėkingas, kadangi ji yra durpinga. Ir naktį, kaip žinia, prasidėjo intensyvus lietus, tai iš esmės jis mums kažkuria prasme atėjo į pagalbą, nes padėjo aušinti cisternas, kovoti su paklotės gaisru.“
Anot PAGD, lokalizacija vis dar nepaskelbta. Toliau vėsinamos dujų talpyklos, užgesinta ketvirtadienį užsidegusi miško paklotė. Gaisravietėje dirba 40 ugniagesių gelbėtojų ir dar 20 įvairiausių tarnybų pareigūnų ir darbuotojų.
Pareigūnai ikiteisminio tyrimo veiksmus dujų stotyje ketina atlikti tik likvidavus gaisrą. Anot vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus, pirminiais duomenimis, gaisras kilo pažeidus darbo sąlygas.
Kaip rašė BNS, gaisras suskystintų dujų pildymo stotyje Baltosios Vokės gatvėje kilo trečiadienį ryte, kai užsidegė aštuoni vagonai, o vėliau – ir vienas iš stacionarių rezervuarų.
Įvykio metu sužalotas vienas darbuotojas, jis buvo pristatytas į ligoninę.
„Orlen Lietuva“ BNS patvirtino, kad užsidegę ir sprogę dujų vagonai priklauso bendrovei, o incidentas įvyko „Jozitai“ priklausančioje teritorijoje.
