Po sprogimų – spengianti tyla darželiuose: vaikučių nėra

Ketvirtadienį nuo ryto vis dar vyko intensyvūs darbai, tačiau situacija jau kontroliuojama, jau galima patekti ir į teritoriją. Visgi dėl saugumo komanda – „Aro“ šarvuotyje.
„Vaizdai apokaliptiniai – sprogimo banga padarė ir būtų padariusi dar didesnę žalą: sulankstyti geležinkelio bėgiai, išskraidžiusios cisternos“, – ketvirtadienį teigė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla.
Nuolat liejamas vanduo – taip kontroliuojamas karštis. Dirba ne tik Vilniaus pajėgos, technika atvežta iš Kauno, ir Šiaulių. Iki vidurdienio vietoje vis dar buvo keletas gaisro židinių, degė traukinių vagonai ir stacionarus rezervuaras.
„Šiai minutei turime kontroliuojamą degimą, kurio negesiname tam, kad išdegtų likusios dujos. Bandoma ieškoti pažeistų vamzdynų ir papildomų sklendžių, per kurias dujos iš talpyklų patenka į cisternas“, – ketvirtadienį aiškino Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) vadovas Renatas Požėla.
Gaisras kilo dujų pildymo stotyje Baltosios Vokės gatvėje. Iš pradžių užsidegė aštuoni vagonai su dujomis, vienas po kito nugriaudėjo sprogimai. Vėliau ugnis persimetė ir į rezervuarą. Medikų pagalbos prireikė dviem žmonėms. Vienas apdegė, kitam pagalba suteikta vietoje.
„Ikiteisminis tyrimas pradėtas, bet daugiau detalių dabar neatskleisime“, – sakė Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Renaldas Žekonis.
Aplinkiniai buvo įspėti apie pavojingą oro taršą, kilometro spinduliu vyko evakuacija.
„Šiąnakt nakvynę suteikėme keturiems asmenims, iš viso yra septyni, kurie pakliuvo į pavojingą zoną. Viskas baigėsi geriausiu įmanomu būdu, nes jei būtų sprogę daugiau, nelaimės mastas būtų daug didesnis“, – anksčiau komentavo Vilniaus meras Valdas Benkunskas.
Tas pats „Aro“ šarvuotis trečiadienio pavakarę talkino itin sudėtingoje operacijoje – padėjo išvengti itin galingo sprogimo. Šarvuočiu nuvežti ugniagesiai prie vamzdyno, jungiančio stacionarius dujų rezervuarus, sklendžių ir jas užsuko.
Anot R. Požėlos, toks sprendimas nebuvo saugus, bet alternatyvų nebuvo.
„Jei pažeistos sistemos ar vamzdynai, kuriuose yra dujos, gelbėjimo procesas gali užtrukti“, – pridūrė V. Benkunskas.
„Paskelbėme ekstremalią situaciją seniūnijos lygmeniu. Ji galioja dabar, neveikia švietimo įstaigos seniūnijoje – Pagirių gimnazija, Vaidotų darželis ir profesinė mokykla Baltojoje Vokėje“, – kalbėjo Vilniaus rajono meras Robertas Duchnevič.
Viename iš darželių – spengianti tyla.
„Ugnis paveikė – vaikučių nėra“, – sakė Vilniaus Panerių lopšelio-darželio direktorė Vaida Seliutienė.
Po sprogimų reikėjo ne tik tarnyboms reaguoti žaibiškai.
„Nusprendėme evakuotis – vaikus perkėlėme į Vilijos gatvę, ji kitoje geležinkelio pusėje“, – pasakojo V. Seliutienė.
Tarp evakuotųjų buvo ir lopšelio grupės vaikai.
„Penktadienį jie grįš į mokyklas ir darželius, eismas kiek įmanoma atlaisvintas“, – sakė Vilniaus meras.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Kol kas daugiau informacijos apie gaisro priežastį nepaaiškėjo, taigi negalima atsakyti, ar iš tiesų buvo pažeista darbų sauga. Vieną iš tokių versijų pateikė vidaus reikalų ministras. Tačiau pareigūnai kategoriškai atmeta socialiniuose tinkluose plintančias sąmokslo teorijas apie neva tyčinę veiką.
„Nėra jokių duomenų ar informacijos, kad tai būtų tyčinė veika ar išorės veiksmai“, – pabrėžė R. Žekonis.
Panašiose situacijose gyventojų prašoma patiems nekurstyti ugnies ir remtis tik oficialiais tarnybų pranešimais.
Naujausi komentarai