Venesuelos sostinę sudrebino sprogimai

Socialinėje žiniasklaidoje skelbiamos nuotraukos, kuriose esą virš miesto matyti sraigtasparniai. Tai esą „Chinook“ tipo sraigtasparniai, kuriuos naudoja JAV pajėgos. Incidentas prasidėjo 2.00 val. vietos laiku (8.00 val. Lietuvos laiku). 2.15 val. garsai dar tęsėsi. 2.38 val. Karakase pasigirdo dar vienas sprogimas.
Socialiniuose tinkluose skelbiamos nuotraukos, kuriose – dideli gaisrai ir dūmų stulpai. Tačiau kol kas neįmanoma nustatyti tikslios vietos, kur jos darytos. Sprogimai tikriausiai įvyko Venesuelos sostinės pietuose ir rytuose.
Agentūra „Reuters“ praneša, kad pietinėje Karakaso dalyje netoli didelės karinės bazės dingo elektra. Gyventojai taip pat pasakojo apie didelius elektros tiekimo sutrikimus.
Liudininkų teigimu, sprogimai vyko kariniu požiūriu svarbiose vietose.
JAV kariuomenės atstovė sakė, kad pranešimai apie sprogimus Karakase yra žinomi. Daigiau komentuoti ji nenorėjo.
Prieš tai JAV prezidentas Donaldas Trumpas po pakartotinių amerikiečių atakų prie Venesuelos krantų kalbėjo apie JAV smūgių galimybę Venesuelos žemyninėje dalyje. Be to, jis sakė, kad Venesuelos kairiųjų nacionalistinių pažiūrų prezidento Nicolo Maduro dienos „suskaičiuotos“.
Nuo rugsėjo JAV pajėgos vis atakuoja tariamų narkotikų kontrabandininkų laivelius Ramiojo vandenyno rytuose bei Karibų jūroje. Per šias atakas jau žuvo daugiau kaip 100 žmonių.
Pirmadienį D. Trumpas paskelbė, kad JAV atakavo prieplauką, kuri buvo naudojama Venesuelos narkotikų kontrabandos laivams švartuotis. Ši ataka būtų pirmasis iki tol žinomas sausumos smūgis, įvykdytas per JAV karinę kampaniją prieš narkotikų kontrabandą iš Lotynų Amerikos.
JAV kaltina Venesuelą aktyviai skatinant narkotikų kontrabandą į Jungtines Valstijas ir taip keliant grėsmė JAV bei jų piliečių saugumui. Venesuelos prezidentas N. Maduras tuo tarpu spėja, kad JAV nori jį nuversti ir siekia užvaldyti didžiulius Venesuelos naftos telkinius.
Ketvirtadienį N. Maduras pareiškė esąs atviras pokalbiams su JAV.
„Kur jos norėtų ir kada norėtų“, – sakė jis, turėdamas omenyje galimus pokalbius su JAV apie narkotikų prekybą, naftą ir migraciją. Tačiau kartu N. Maduras pabrėžė savo šalies gynybinius pajėgumus.
„Nacionalinė gynybos sistema užtikrino ir toliau užtikrina nacionalinį vientisumą, šalies taiką ir mūsų teritorijų naudojimą“, – pareiškė jis.
