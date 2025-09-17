Požėla: gaisravietę dujų pilstymo stotyje apžiūrėjo tyrėjai

Apie tai po susitikimo su Seimo pirmininko Juozu Oleku trečiadienį žurnalistams sakė PAGD direktorius Renatas Požėla.
„Atliekami ikiteisminio tyrimo veiksmai, pavyzdžiui, pirmadienį į įvykio vietą važiavo Gaisrinių tyrimo centro darbuotojai, jie dirbo toje vietoje, kur kilo gaisras. Matyt, toliau bus atliekami įvairūs procesiniai veiksmai, susiję su įvykio vieta“, – kalbėjo R. Požėla.
Kaip anksčiau teigė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius, pirminiais duomenimis, gaisras galėjo kilti dėl darbo saugos taisyklių pažeidimo.
Tuo metu R. Požėla apie galimas gaisro priežastis nekalba, tai palieka spręsti tyrėjams ir tyrimą kontroliuojančioms institucijoms.
Jis mano, kad ateityje tokių įmonių patikrinimai gali būti atliekami detaliau, galbūt net stabdant technologinius procesus.
ELTA primena, kad gaisro gesinimui viename iš 20-ties tokio lygio objektų Lietuvoje, buvo pasitelkta daugiau nei 30 kilometrų gaisro gesinimų žarnų. Trečiadienį kilęs gaisras buvo likviduotas penktadienio vakarą, ugniagesiai gaisravietę galutinai paliko tik po vidurdienio šeštadienį.
Trečiadienį prieš 10 val. buvo pranešta, jog Vilniaus pakraštyje, Baltosios Vokės gatvėje, užsidegė traukinio vagonai su dujomis. Užsiliepsnojo 8 vagonai, vėliau ėmė degti ir dujų skirstymo stoties rezervuaras. Įsiplieskus liepsnoms, buvo girdėti ir sprogimai – iš 8 cisternų sprogo 4.
Nelaimė kilo bendrovės „Jozita“ teritorijoje, dujų skirstymo stotyje, kuri pagal teisinį reglamentavimą priskiriama pavojingų objektų sąrašui.
Vilniaus miesto savivaldybė dėl įvykio paskelbė lokalią ekstremaliąją situaciją.
