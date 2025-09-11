 Naujausios žinios apie gaisrą Vilniuje: liepsnos yra iki šiol, budi visos tarnybos

„Degimas kai kuriose talpyklose – nekontroliuojamas“
2025-09-11 07:14
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Praėjus beveik parai po didžiulio gaisro Vilniuje, Baltosios Vokės gatvėje esančioje dujų pilstymo stotyje, dujos dega iki šiol, gaisro lokalizacija dar nėra paskelbta. Per naktį gaisravietėje budėjo ugniagesiai, medikai, policija, Viešojo saugumo tarnyba.

„Situaciją galima pavadinti stabiliai gerėjančia. Tebėra du ugnies židiniai iš tų pačių vietų, bet liepsnos nėra tokios intensyvios. Per naktį budėjo gausios ugniagesių pajėgos. Po rytinės žvalgybos gelbėjimo darbų vadovas nusprendė mažinti pavojaus zoną iki 350 metrų spindulio. Liks uždaryta tik Baltosios Vokės gatvė, kitose apribojimai bus atšaukti“, – Eltai ketvirtadienio rytą sakė įvykio vietoje esantis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Gelbėjimo darbų štabo šiam incidentui informacijos atstovas Donatas Gurevičius.

Pasak jo, gaisro gesinimo teritorijoje yra nutiesta apie 3 kilometrai gaisrinių žarnų, rezervuarų aušinimui per sekundę išnaudojama apie 60 litrų vandens.

Toliau bus stengiamasi užsukti sklendes, trečiadienio vakarą sklendės buvo užsuktos pasitelkus Antiteroristinių operacijų „Aras“ šarvuotį, juo ugniagesiai kelis kartus vyko į karščio paveiktas vietas.

Svarsto išvežti dujas

Siekiant pagreitinti jau beveik parą trunkantį gaisro gesinimą, svarstoma išgabenti dujas iš gaisravietės, sako Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovas Renatas Požėla.

„Svarstoma išvežti dujas, kad jos nedegtų. Toks būtų logiškas žingsnis. Tačiau dėl to sprendimas kol kas nepriimtas. Jį priimsime kartu su specialistais. Degimo intensyvumas tikrai yra sumažėjęs, tačiau teigti, kad lokalizavome gaisrą, anksti.

Situaciją galima pavadinti stabiliai gerėjančia. 

Degimas kai kuriose talpyklose yra nekontroliuojamas. Toliau aušinami rezervuarai, toliau bandoma nustatyti pažeistus vamzdynus. Tikimės, kad rezervuaruose, kurių sklendės užsuktos ir jos dujomis nebepasipildo, likusios dujos išdegs“, – Eltai ketvirtadienio rytą sakė R. Požėla.

Kol kas nežinoma, nei kokį kiekį dujų reikėtų išvežti, nei kas tai galėtų padaryti.

Virtinė sprogimų

Kaip Eltai patvirtino „Orlen Lietuva“, visi užsidegę vagonai priklauso įmonei, dalyje vagonų buvo gabenamas krovinys iš įmonei priklausančios Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos.

Sprogimai buvo girdimi ir tik kilus gaisrui, ir apie vidurdienį. Nelaimė įvyko bendrovės „Jozita“ teritorijoje, šis objektas pagal įprastą reglamentavimą priskiriamas pavojingam objektui.

5 kilometrų atstumu gyvenantiems žmonėms išsiųsti perspėjimo pranešimai vengti buvimo lauke ir uždaryti langus.

Dėl gyventojų saugumo trečiadienį buvo paskelbta evakuacija 1 km spinduliu nuo gaisro vietos.

Bendrasis pagalbos centras informavo, kad 9.45 val. skubiosios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 gautas pranešimas, kad Baltosios Vokės g. 35, suskystintųjų dujų pilstymo stotyje, dega vagonas su dujomis.

