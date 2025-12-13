 Vilniuje užsidegė butas: nukentėjusieji perduoti medikams

2025-12-13 13:55 klaipeda.diena.lt inf.

Šeštadienį Vilniuje liepsnojo butas. Ugniagesiai informavo apie per gaisrą nukentėjusius gyventojus.

Vilniuje užsidegė butas: nukentėjusieji perduoti medikams / Asociatyvi L. Balandžio / BNS nuotr.

Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, 12.50 val. gautas pranešimas apie tai, kad V. A. Graičiūno gatvėje dega butas.

Į įvykio vietą išvyko ugniagesiai, informuoti medikai, policija.

Vilniaus priešgaisrinės gelbėjimo valdybos budintysis specialistas protalui diena.lt teigė, kad gaisras šiuo metu yra lokalizuotas.

Nelaimės metu nukentėjo trys žmonės, jie perduoti medikams. Ugniagesių teigimu, nukentėjusiųjų gali būti ir daugiau.

Pranešama, kad liepsnos siautėjo trijų aukštų pastato antrame ir trečiame aukšte.

