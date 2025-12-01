Sušių restorane kilo gaisras: ugniagesiams teko laužti duris

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimą apie įvykį sostinės šv. Stepono gatvėje policija gavo naktį iš lapkričio 30-osios į gruodžio 1-ąją, 1 val.
Kaip teigta, trijų aukštų name atvira liepsna dega laiptinė, butuose yra žmonių. Buvo informuoti ugniagesiai, medikai ir policijos pareigūnai.
Paaiškėjo, kad nurodytu adresu įsikūręs sušių restoranas. Įtarta, kad viduje dega maistas. Atvykus ugniagesiams, pro langus buvo matyti dūmai. Ugniagesiams teko laužti duris. Patalpoje atviros liepsnos nebuvo, tačiau daug dūmų.
Išvėdinus patalpas nebuvo įmanoma nustatyti, nuo ko kilo gaisras. Tačiau padegimo versija atmesta. Medikų pagalbos niekam neprireikė.
Pirmadienį į įvykio vietą turėjo atvykti priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ekspertas, kuris, surinkęs informaciją, nustatys gaisro priežastį.
