Požėla apie dujų gaisrą Vilniuje: vaizdai įvykio vietoje – apokaliptiniai

„Situacija ženkliai pagerėjusi. Artėjame finišo link. Optimistinis variantas – iki šio vakaro bus gaisro lokalizavimas, o gal ir likvidavimas“, – ketvirtadienį prieš vidurdienį sakė R. Požėla.
Pasak PAGD vado, trečiadienio vakarą, „Aro“ šarvuočiu pavyko nuvežti ugniagesius prie vamzdyno, jungiančio stacionarius dujų rezervuarus, sklendžių ir jas užsukti. Iš viso buvo atlikti trys tokie reisai.
Šiuo metu gaisravietėje vyksta kontroliuojamas degimas.
„Valandų klausimas, kad dujos išdegs“, – sakė R. Požėla.
Tuo metu ugniagesiai vandeniu aušina rezervuarus, svarstoma galimybė likusias dujas išvežti.
Ketvirtadienį taip pat ieškoma neužsuktų sklendžių ir vietų, kur pažeistas vamzdynas.
„Šiandien jūs pamatysite iš arčiau įvykio vietą. Vaizdai tikrai yra apokaliptiniai, nes sprogimo banga tikrai padarė, ir būtų, matyt, padariusi dar didesnę žalą. Tiesiog yra sulankstyti geležinkelio bėgiai, išskraidžiusios cisternos, pilna įvairių atsidalijusių detalių. Tai turėjo įtakos ir mūsų veiksmams – labai saugant mūsų pareigūnus, ir mūsų tas priemonių planas buvo labiau orientuotas į laipsnišką ėjimą link lokalizacijos ir likvidacijos“, – 15min.lt kalbėjo R. Požėla
Nelaimė baigėsi geriausiu būdu
Policijos generalinio komisaro pavaduotojas Renaldas Žekonis žurnalistams ketvirtadienį sakė, kad internete plinta daugybė spekuliacijų ir dezinformacijos dėl šio gaisro priežasčių.
Pirminiais duomenimis, gaisras kilo pažeidus darbo saugos sąlygas.
Nėra jokių duomenų, kad tai buvo tyčinė asmenų veika.
„Nėra jokių duomenų, kad tai buvo tyčinė asmenų veika“, – pabrėžė R. Žekonis.
Generalinio komisaro pavaduotojas patvirtino, kad per gaisrą sužalotas darbuotojas jau apklaustas. Tačiau pareigūnas neatskleidė, ką pastarasis papasakojo.
Vilniaus meras Valdas Benkunskas žurnalistams teigė, kad „ši nelaimė baigėsi geriausiu būdu“.
Jis atkreipė dėmesį, kad evakuacijos zona sumažinta nuo vieno kilometro iki 300 metrų spindulio, atnaujintas eismas gatvėmis, kurios buvo uždarytos trečiadienį. Dabar eismas draudžiamas tik Baltosios Vokės gatve.
Mero duomenimis, į kilometro spindulio zoną buvo patekę tik septyni gyventojai, keturiems iš jų savivaldybė suteikė nakvynę. Dabar visi šie žmonės jau gali grįžti į namus.
Netoliese esančios mokyklos ir darželiai ketvirtadienį dirbo nuotoliniu būdu, o rytoj šios ugdymo įstaigos darbą tęs įprastu režimu.
„Yra daug spekuliacijų, kad tai sabotažas. Nėra jokių duomenų apie tai“, – pabrėžė V. Benkunskas.
Skleidžiama dezinformacija
Nacionalinis krizių valdymo centras (NKVC) ir tarpinstitucinė analitikų komanda taip pat fiksuoja viešoje erdvėje išaugusį dezinformacijos bei sąmokslo teorijų srautą apie sprogimą Baltosios Vokės gatvėje.
Kaip ketvirtadienį pranešė NKVC, tai – technogeninis įvykis, neturintis nieko bendro su išoriniais veiksmais.
„Tačiau priešiškų valstybių kontroliuojami informaciniai kanalai deda dideles pastangas siekdami Lietuvos gyventojams sukurti nesaugumo jausmą, diskredituoti už nacionalinį saugumą atsakingų ir gaisro likvidavimo operacijoje dalyvaujančių valstybės institucijų darbą“, – rašoma NKVC pranešime.
NKVC teigimu, dezinformaciją skleidžia tie patys kanalai, kurie skleidė melagingas žinias apie pernai lapkritį įvykusią DHL orlaivio avariją Lietuvoje, pavyzdžiui, „Pravda – News“.
Centras ragina piliečius nesivelti į sąmokslo teorijų sklaidą, nelengvinti darbo priešiškoms valstybėms ir išlikti budriais.
Kaip rašė BNS, gaisras dujų pildymo stotyje Baltosios Vokės gatvėje kilo trečiadienį ryte, kai užsidegė aštuoni vagonai, o vėliau – ir vienas iš stacionarių rezervuarų.
Įvykio metu sužalotas vienas darbuotojas, jis buvo pristatytas į ligoninę.
„Orlen Lietuva“ BNS patvirtino, kad užsidegę ir sprogę dujų vagonai priklauso bendrovei, o incidentas įvyko „Jozitai“ priklausančioje teritorijoje Baltosios Vokės gatvėje.
Šiuo metu gaisravietėje dirba apie 50 ugniagesių gelbėtojų, atvežta speciali technika iš Kauno ir Šiaulių.
(be temos)