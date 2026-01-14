Girtam vairavusiam verslininkui Daikerui – teismo malonė

Vilniaus apygardos teismo trijų teisėjų kolegija lengvinančia aplinkybe pripažino nuoširdų vairuotojo prisipažinimą ir gailėjimąsi dėl įvykdyto nusikaltimo.
„Nagrinėjamu atveju byloje nekyla ginčo, jog nuteistasis A. Daikeris prisipažino padaręs jam inkriminuojamą nusikalstamą veika, pripažindamas faktines veikos aplinkybes, ką nustatė ir pirmosios instancijos teismas. Visgi, spręsdamas dėl nuteistojo nuoširdaus gailėjimosi, apylinkės teismas nurodė, jog A. Daikeris ketvirtą kartą padarė analogišką nusikalstamą veiką, o tai rodo, kad jo gailėjimasis nėra nuoširdus“, – rašoma teisėjų Jurgitos Mačionytės, Sonatos Raupėnaitės-Lekarauskienės ir Nidos Vigelienės paskelbtame nuosprendyje.
„Teisėjų kolegija su šia pirmosios instancijos teismo išvada nesutinka. Kaip teisingai nurodoma apeliaciniame skunde, nei baudžiamajame įstatyme, nei teismų praktikoje nuoširdus asmens gailėjimasis dėl nusikalstamos veikos padarymo nėra siejamas su nusikalstamos veikos pakartotiniu padarymu. Teisiamojo posėdžio pirmosios instancijos teisme A. Daikeris parodė, kad labai gailisi, šiuo metu jis gydosi turimą priklausomybę nuo alkoholio, lanko psichologo konsultacijas“, – dėstoma nuosprendyje.
Teisėjų kolegijos vertinimu, nuteistojo procesinis elgesys tiek pripažįstant visas esmines kvalifikacijai reikšmingas objektyvias padarytos nusikalstamos veikos aplinkybes gailintis, šiuo atveju, sudaro pagrindą pripažinti esant jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę.
Teismas nusprendė paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą atidėti pustrečių metų, apykojės dėvėjimas šiuo laikotarpiu nepaskirtas.
Bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpiu A. Daikeris įpareigotas dalyvauti elgesio pataisos (alkoholizmo prevencijos) programoje, nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.
Naujas nuosprendis įsiteisėjo jo paskelbimo dieną, tačiau šalys dar gali rašyti kasacinius skundus Aukščiausiajam Teismui.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto apylinkės teismui pernai rugsėjį nuteisus vairuotoją laisvės atėmimo bausme, vairuotojo advokatė su apeliaciniu skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, teigdama, kad jos klientui paskirta aiškiai per griežta bausmė, žemesnės instancijos teismas neįvertino, kad A. Daikeris pilnai prisipažino, išreiškė nuoširdų gailestį.
Vilniaus miesto apylinkės teismas paskelbtu nuosprendžiu ne tik skyrė laisvės atėmimą A. Daikeriui, bet ir konfiskavo jo vairuotą automobilį „Audi Q8“. Šios mašinos vertė – 42,4 tūkst. eurų.
Teismas vyrui uždraudė vairuoti penkerius metus ir įpareigojo dvejus metus dalyvauti alkoholizmo ir narkomanijos prevencijos programose ir kursuose.
Nors A. Daikeris kaltę pripažino, tačiau apylinkės teismas atkreipė dėmesį, kad jis ne pirmą kartą baudžiamas už vairavimą išgėrus, todėl jo gailėjimasis nėra nuoširdus.
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) 2023 m. rugsėjį nusprendė, kad A. Daikeris padarė du nusikaltimus, vairuodamas tą patį automobilį „Audi Q8“: 2020 m. rugpjūčio 13 d. jis vengė neblaivumo patikrinimo, kai jam buvo nustatyti neblaivumo požymiai, o 2020 m. rugsėjo 6 d. jam buvo nustatytas 1,97 promilės girtumas. Tada iš jo buvo konfiskuota dvi automobilio vertes atitinkanti pinigų suma – 102 tūkst. 820 eurų.
Praėjus tam tikram laikui po aukščiau minėtų atvejų A. Daikeris vėl įkliuvo prie vairo neblaivus – 2024 m. spalio 25-osios vakarą Vilniuje prie namų Lizdeikos gatvėje, vyras vėl buvo sulaikytas neblaivus.
Budrus kaimynas policijai pranešė, kad A. Daikeris vairavo neblaivus. Neblaivus vairuotojas buvo apipurkštas ašarinėmis dujomis ir neįleistas į namus, kol atvyko policija. Atvykę pareigūnai A. Daikeriui nustatė 1,8 promilės girtumą.
