„Ikea“ padegimu Vilniuje kaltinamam ukrainiečiui prokuroras pasiūlė bausmę

„Prokuratūra pasiūlė kaltinamajam subendrintą šešerių metų laisvės atėmimo bausmę. Kadangi byla išnagrinėta sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, galutinė bausmė pasiūlyta teismui – skirti keturis metus laisvės atėmimo“, – žurnalistams pirmadienį po posėdžio kalbėjo prokuroras.
Pasak jo, tokį bausmės dydį lėmė tai, jog nusikaltimas padarytas kaltinamajam būnant nepilnamečiu, tačiau nusikaltimo pobūdis leidžia skirti pakankamai griežtą – didesnę negu vidurkis – laisvės atėmimo bausmę.
Prokuroras teigė už kiekvieną iš keturių veikų prašęs paskirti didesnę bausmę, nei numato atitinkamo straipsnio sankcijos.
„Bet kadangi, kaip matom, byla išnagrinėta pakankamai greitai, leido teismui sutrumpintą įrodymų tyrimą šioje byloje atlikt, tai įstatymas numato, kad bausmė mažinama vienu trečdaliu“, – kalbėjo jis.
T. Uldukio teigimu, po teismo sprendimo kaltinamasis bausmę turėtų atlikti Lietuvoje, tačiau tai gali priklausyti nuo daugelio faktorių.
„Jis yra Ukrainos pilietis. Galbūt jo atžvilgiu, kaip ir minėjau ankstesniuose pasisakymuose, yra atliekamas tyrimas dar Lenkijos. Tai visko gali būti“, – sakė prokuroras.
Vilniaus apygardos teisme pirmadienį pradėtos baigiamosios kalbos, jos bus tęsiamos kitame posėdyje spalio 13-ąją, tuomet turėtų pasisakyti pats kaltinamasis D. Bardadimas bei jo advokatas.
Su teroristine veikla siejama parduotuvės „Ikea“ padegimo byla nagrinėjama sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka, nes kaltinamasis pripažįsta savo kaltę.
Jaunuolis iš Ukrainos kaltinamas teroro aktu, neteisėtu disponavimu sprogmenimis, specialiųjų įgūdžių gavimu bei atvykimu į Lietuvą ir vykimu į Latviją turint tikslą atlikti teroro aktus.
Kaip skelbė BNS, planuojama, kad nuosprendis bus paskelbtas dar šiais metais.
Lietuvos pareigūnai teigia nustatę, kad išpuolį parduotuvėje „Ikea“ vykdė teroristinė grupė, o jį galimai organizavo ir užsakė Rusijos specialiosios tarnybos. Teroristinės grupės veikla koordinuota per socialinius tinklus, naudojant užslaptintas žinutes.
Bylos duomenimis, 2024 metų gegužės 8 dieną parduotuvėje „Ikea“ Vilniuje buvo padėtas sprogmuo su laikmačiu, jis naktį sukėlė sprogimą ir gaisrą. Tačiau ugnis smarkiai neišplito, nes buvo laiku pastebėta, niekas nenukentėjo.
Teismui šioje byloje pateiktas civilinis ieškinys dėl parduotuvei padarytos 485 tūkst. eurų žalos.
Atliekant ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad betarpiški nusikaltimo vykdytojai buvo du asmenys iki 20 metų, abu jie yra Ukrainos piliečiai. D. Bardadimui nusikaltimo įvykdymo metu buvo 17 metų.
Kitas įtariamasis yra sulaikytas Lenkijoje, kur buvo padegtas didžiulis prekybos centras.
Ikiteisminis tyrimas dėl nusikaltimo organizavimo atliekamas toliau, paskelbta kai kurių asmenų tarptautinė paieška.
Lietuvos pareigūnai D. Bardadimą sulaikė pernai gegužės 13 dieną ties Panevėžiu, kai gavo žinių, kad šis atvyko į Lietuvą ir, pasiėmęs čia saugotas priemones padegimui, autobusu keliauja į Rygą įvykdyti kito teroro akto.
Naujausi komentarai