 Iš įmonės Vilniuje pavogta elektros instaliacija

Iš įmonės Vilniuje pavogta elektros instaliacija

2025-09-18 11:38
BNS inf.

Iš įmonės Vilniuje buvo pavogta elektros instaliacija, ketvirtadienį pranešė policija.

Iš įmonės Vilniuje pavogta elektros instaliacija
Iš įmonės Vilniuje pavogta elektros instaliacija / Asociatyvi freepik nuotr.

Kaip teigiama, vagystė įvyko laikotarpyje tarp rugsėjo 12 ir 16 dienos.

Elektros instaliacija pavogta iš dviejų įmonei priklausančių puspriekabių.

Nuostolis siekia 15 tūkst. eurų.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

Šiame straipsnyje:
įmonė
Vilnius
vagystė
elektros instaliacija

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų