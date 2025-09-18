Iš įmonės Vilniuje pavogta elektros instaliacija

Kaip teigiama, vagystė įvyko laikotarpyje tarp rugsėjo 12 ir 16 dienos.
Elektros instaliacija pavogta iš dviejų įmonei priklausančių puspriekabių.
Nuostolis siekia 15 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Iš įmonės Vilniuje buvo pavogta elektros instaliacija, ketvirtadienį pranešė policija.
Kaip teigiama, vagystė įvyko laikotarpyje tarp rugsėjo 12 ir 16 dienos.
Elektros instaliacija pavogta iš dviejų įmonei priklausančių puspriekabių.
Nuostolis siekia 15 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
