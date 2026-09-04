 Išėjęs iš namų Vilniuje mįslingai dingo Saulius: gal matėte?

Išėjęs iš namų Vilniuje mįslingai dingo Saulius: gal matėte?

2026-09-04 09:43 klaipeda.diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policijos pareigūnai ieško dingusio be žinios Sauliaus Juozo Mockaus, gimusio 1969 metais.

Saulius Juozas Mockus
Saulius Juozas Mockus / P. Peleckio/BNS, policijos nuotr.

Kaip teigiama, rugsėjo 1 d. vyras išėjo iš namų, Vilniuje, Kalvarijų gatvėje, ir iki šiol į juos negrįžo.

Dingusio vyro požymiai: apie 184 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo, pražilusių banguotų plaukų, be dantų, su ūsais. Iš namų išėjo vilkėdamas tamsų džemperį, mūvėdamas tamsios spalvos sportines kelnes.

Policija prašo atsiliepti asmenis, mačiusius šį vyrą ar žinančius jo buvimo vietą, ir apie tai nedelsiant informuoti Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyriausiąją tyrėją Liną Milašienę,

tel. Nr. +370 700 58135, mob. +370 616 81719, el. p. [email protected] arba arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.

Šiame straipsnyje:
Saulius Juozas Mockus
Vilniaus
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