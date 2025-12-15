 Jei atpažinote šį vyrą ir moterį, praneškite, kad juos užfiksavo kameros

2025-12-15 15:10 klaipeda.diena.lt inf.

Vilniaus apskrities policijos pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Jei atpažinote šį vyrą ir moterį, praneškite, kad juos užfiksavo kameros / Vilniaus apskr. VPK nuotr.

Ikiteisminio tyrimo metu gautas vaizdo stebėjimo kamerų įrašas, kuriame užfiksuoti asmenys, galimai padarę šią nusikalstamą veiką.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – atpažinus nuotraukoje užfiksuotus asmenis, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Simona Tetianec, tel. +370 672 20847, el. paštu [email protected], arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

