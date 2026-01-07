 Sostinės policija ieško mušeikos ir turi klausimų šiam vyrui

Vilniaus apskrities policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.

2025 m. gruodžio 14 d. apie 2.11 val. Vilniuje, Totorių gatvėje, nenustatytos tapatybės asmuo sumušė vyrą, tuo sukėlė pastarajam fizinį skausmą.

Tyrimo metu gauta asmens, galimai padariusio nusikalstamą veiką, nuotrauka.

Policijos pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – asmenis, atpažinusius šį vaizdo kamerų užfiksuotą vyrą, susisiekti su Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiojo policijos komisariato 1-ojo veiklos skyriaus vyresniąja tyrėja Aiste Černiauskaite-Šnire, el. p. [email protected] arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų telefonu 112.

Šiame straipsnyje:
Vilnius
ieško policija
sumuštas vyras
Totorių gatvė

