 JUDU įspėja apie sukčių platinamas melagingas SMS žinutes

JUDU įspėja apie sukčių platinamas melagingas SMS žinutes

2025-11-26 00:27
Vilius Narkūnas (ELTA)

Vilniaus savivaldybės įstaiga JUDU įspėja apie pastaruoju metu fiksuojamus sukčiavimo atvejus, kai gyventojams siunčiamos SMS žinutės apie galimai nesumokėtą baudą ir raginama paspausti pateiktą nuorodą.

JUDU įspėja apie sukčių platinamas melagingas SMS žinutes
JUDU įspėja apie sukčių platinamas melagingas SMS žinutes / judu.lt nuotr.

Kaip teigiama JUDU pranešime, įstaiga nesiunčia SMS žinučių su nuorodomis į mokėjimo puslapius, o mokėjimai atliekami tik per oficialią svetainę.

„Atkreipiame dėmesį, kad JUDU neišrašo baudų: nesumokėjus už parkavimą reikia apmokėti vietinę rinkliavą, o viešajame transporte neįsigijus bilieto laiku, kontrolieriai pasiūlo vietoje įsigyti kontrolės bilietą“, – rašoma pranešime.

Gyventojai, gavę įtartiną žinutę, raginami neatidaryti sukčių atsiųstų nuorodų ir nepateikinėti savo duomenų. Gavus tokią žinutę, prašoma įstaigą informuoti Nacionalinį kibernetinio saugumo centrą (NKSC).

JUDU yra atsakinga už viešojo transporto, automobilio stovėjimo paslaugų ir Vilniaus eismo organizavimą.

 

 

Šiame straipsnyje:
JUDU
SMS žinutės
sukčių žinutės

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų