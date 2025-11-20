 Kavinėje Vilniuje peiliu sužeistas vyras, pagrobti kasoje buvę pinigai

2025-11-20 07:06
BNS inf.

Kavinėje Vilniuje vyras peiliu sužalojo kitą vyrą ir, pagrobęs kasoje buvusius pinigus, bandė bėgti, ketvirtadienį pranešė policija.

Kavinėje Vilniuje peiliu sužeistas vyras, pagrobti kasoje buvę pinigai / Asociatyvi freepik.com nuotr.

