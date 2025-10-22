Ketina konfiskuoti daugiau nei 266 tūkst. eurų vertės vilniečio turtą

Fizinio asmens turto tyrimą atliko FNTT pareigūnai.
Tyrimas buvo pradėtas gavus informacijos iš FNTT, kad vieno Vilniaus rajono gyventojo turto vertė, įtariama, neatitinka jo teisėtų pajamų.
Surinkti duomenys rodo, kad asmuo užsiėmė dviejų nekilnojamojo turto objektų statybomis, išlaidos statyboms analizuotu laikotarpiu viršijo pajamas daugiau nei 266 tūkst. eurų. Be to, iš turimų duomenų matyti, kad asmuo įsigijo prabangų automobilį iš JAV aukciono, tačiau, įtariama, nurodyta įsigijimo vertė neatitinka tikrosios kainos.
Nors asmuo nurodė, kad gauna nedideles oficialias pajamas, tačiau FNTT pareigūnai nustatė, kad atsakovo oficialios pajamos buvo neproporcingos turimam turtui ir šis turtas galimai yra įgytas iš lėšų, susijusių su šio asmens vykdytais nusikaltimais, generuojančiais pelną.
Atlikus turto tyrimą, FNTT pareigūnai surašė turto tyrimo išvadą ir pasiūlė prokurorei baigti jį ir priimti sprendimą dėl kreipimosi į teismą dėl civilinio turto konfiskavimo. Vilniaus apygardos prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriaus prokurorė priėmė sprendimą baigti turto tyrimą ir su ieškiniu dėl civilinio turto konfiskavimo kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą, prašydama priteisti iš fizinio asmens konfiskuotino turto vertę atitinkančią pinigų sumą – daugiau nei 266 tūkst. eurų.
Tai jau ketvirtas šiemet teismui perduotas ieškinys turto tyrimuose, kuriuos atliko FNTT pareigūnai, o bendra ieškinių suma juose siekia daugiau nei 1,5 mln. eurų.
