Kompanijos linksmybės baigėsi tragedija: žuvo iš didelio aukščio nukritęs jaunas vyras

Pasak Vilniaus apskrities policijos pareigūnų, pranešimas apie nelaimę sostinės Mėnulio gatvėje buvo gautas lapkričio 12 d. 14.3“ val. Kaip teigta, vyras nukrito iš maždaug septynių metrų aukščio.
Į įvykio vietą atvykę medikai konstatavo 26-erių vyro mirtį. Paaiškėjo, kad toje vietoje, iš kurios iškrito velionis, yra garažai ir antžeminė automobilių stovėjimo aikštelė. Turimais duomenimis, vyras ten leido laiką su kompanija.
Po įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti. Jo metu bus ištirta ir tai, ar žuvęs vyras prieš įvykstant nelaimei buvo blaivus.
