2025-08-29 14:47
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Penktadienį Vilniuje žuvo, kaip manoma, iš aukščio nukritęs vyras.

Vilniuje žuvo, kaip manoma, iš aukščio nukritęs vyras / Asociatyvi D. Labučio / ELTOS nuotr.

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato teigimu, pranešimas buvo gautas iš Čiobiškio gatvės.

Atvykusi greitosios medicinos pagalbos brigada po 14 val. pranešė, kad rado galimai iš aukščio nukritusį vyrą.

Nelaimės aplinkybės tiriamos.

