 Vilniaus bendrovėje žuvo nuo konvejerio nukritęs vyras

2025-11-09 09:58 klaipeda.diena.lt inf.

Šeštadienio vakarą sostinės bendrovėje žuvo vyras.

Vilniaus bendrovėje žuvo nuo konvejerio nukritęs vyras / Asociatyvi L. Balandžio/BNS nuotr.

Pasak Policijos departamento, lapkričio 8 d. apie 23.25 val. Vilniuje, Savanorių prospekte, bendrovės patalpose, vyras, gimęs 1994 metais, nukrito nuo konvejerio iš 4–5 metrų aukščio ir mirtinai susižalojo. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo. Darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, pažeidęs Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme ar kituose teisės aktuose nustatytus darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, jeigu dėl to įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe arba atsirado kitokių sunkių padarinių, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki septynerių metų.

bendrovė
konvejeris
Vilnius
žuvo vyras

