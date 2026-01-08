Iš kredito unijos milijonus eurų pasisavinusiems bendrininkams – Temidės kirtis

Unijos vadovas E. B. pripažintas kaltu ir dėl dokumentų klastojimo, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, apgaulingo apskaitos vedimo. Vilniaus apygardos teismas jį pripažino kaltu ir nuteisė realia ketverių metų ir šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme.
Kartu su juo organizuotoje grupėje veikusiai E. K. teismas skyrė švelnesnę, nei įstatymas numato bausmę – laisvės atėmimą trejiems metams ir šešiems mėnesiams, bausmės vykdymą atidedant pustrečių metų.
Kartu nuteisti dar aštuoni asmenys, kurie veikė bendrininkų grupėje su E. B. bei E. K. ir šiems talkino. Nustatyta, kad kai į minėtų kaltinamųjų sąskaitas buvo pervedami kredito unijos klientų pinigai, jie lėšas išgrynindavo ir perduodavo tarpininkams arba kitiems nuteistiesiems. Visi šie asmenys nuteisti terminuotomis laisvės atėmimo bausmėmis, kurios svyruoja nuo dvejų iki septynerių metų.
Iš nuteistųjų solidariai priteistas ir padarytos žalos atlyginimas.
Tyrimo metu nustatyta, kad tuometinis kredito unijos valdybos pirmininkas, tuo pačiu ėjęs ir administracijos direktoriaus pareigas, E. B., veikė organizuotoje grupėje su jo paties įdarbinta kredito unijoje kasininke E. K. ir bendrininkų grupėje su kitais asmenimis, kurie taip pat nuteisti šioje byloje.
Kasininkei E. K. klastojant indėlius turinčių asmenų prašymus nutraukti sutartis, jiems nežinant ir pasinaudojant minėtai darbuotojai ir direktoriui E. B. suteiktomis prieigos teisėmis prie unijos sąskaitų, indėlininkų turėtos piniginės lėšos buvo pervestos į kitų asmenų sąskaitas. Atlikdami pavedimus, nuteistieji klastojo ne tik klientų prašymus nutraukti sutartis, bet ir kasos išlaidų orderius bei kitus dokumentus. Taip pat iš kredito unijos „Baltija“ sąskaitų neteisėtai buvo atlikti pavedimai į Aziją (Kiniją, Honkongą).
Atliekant tyrimą paaiškėjo, kad 2017 metų vasarą, per maždaug mėnesio laikotarpį, kaltinamieji pasisavino 790,9 tūkst. eurų, iššvaistė 2 mln. 560 tūkst. eurų. Be to, jie pasikėsino iššvaistyti kredito unijai „Baltija“ priklausančius 428 tūkst. eurų, tačiau ikiteisminio tyrimo metu FNTT pareigūnai pinigų judėjimą sustabdė ir grąžino juos unijai.
Nukentėjusiems asmenims – daugiau nei 50 unijos indėlininkų – patirtą žalą atlygino valstybė.
Byloje visiškai tenkintas kredito unijos „Baltija“ reikalavimo teisių perėmėjo, valstybinės įmonės „Turto bankas“ civilinis ieškinys.
Pirmosios instancijos teismo nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
