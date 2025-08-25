Klaipėdietis nuteistas už sukčiavimą – pasinaudojęs svetimu dokumentu sudarė sutartį su „Tele2”

Kaip pranešė teismas, remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog anksčiau teistas klaipėdietis A. G., turėdamas tikslą apgaule savo naudai išvengti turtinės prievolės kiekvieną mėnesį mokėti „Tele2“ už suteiktas paslaugas, žinodamas, kad nevykdys sutartinių įsipareigojimų, pasinaudojo rastos nukentėjusiojo asmens tapatybės kortelės duomenimis.
Būdamas tyrimo metu nenustatytoje vietoje ir naudodamas interneto prieigą, telemarketingo būdu, t. y. tinklapyje www.tele2.lt suvedė nukentėjusiojo asmens duomenimis be jo žinios ir sutikimo. Prisistatydamas nukentėjusiojo vardu, vyras pateikė paraišką sutarties sudarymui.
2024 m. vasario 26 d. telefoninio pokalbio su UAB „Tele2“ operatore metu melagingai prisistatė nukentėjusiojo vardu ir su UAB „Tele2“ sudarė judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį paslaugų paketui su SIM kortele ir 50 GB laisvo interneto gavimui.
Tęsdamas nusikalstamus veiksmus, 2024 m. vasario 27 d., klaipėdietis UAB „DPD Lietuva“ kurjeriui prisistačius „Tele2“ judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį kaltinamojo nurodytu adresu, pateikė telefone išsaugotos nukentėjusiojo asmens tapatybės kortelės fotonuotrauką, taip melagingai pristatydamas save nukentėjusiojo vardu.
Judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartyje, eilutėje „kliento vardas, pavardė, parašas“ bei 2024 m. vasario 26 d. BDAR sutikime, eilutėje „Patvirtinu“ A. G. išgalvotu parašu pasirašė nukentėjusiojo vardu.
Tokiu būdu kaltinamasis, prisistatydamas svetimu vardu, suklastojo judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartį bei 2024 m. vasario 26 d. BDAR sutikimą ir taip apgaule įgijo UAB „Tele2“ paslaugų paketą, laikotarpiu nuo 2024 m. vasario 26 d. iki 2024 m. spalio 28 d. nemokėdamas už paslaugas, išvengė 504,50 eurų vertės turtinės prievolės.
Kaltinamasis apklausiamas teisme savo kaltę pripažino.
Jis nurodė, kad asmens tapatybės kortelę rado prie prekybos centro „Akropolis“. Ji priklausė kitam asmeniui. Jis parašė į „Facebook“ grupę, kad rasta kortelė. Vėliau jam atsakė moteris, jie susitarė, kad kortelę grąžins. Jis grąžino kortelę, tačiau asmens tapatybės kortelės duomenis buvo nusifotografavęs.
Panaudojo svetimą asmens tapatybės kortelę, klaipėdietis norėjo įsigyti telefoną iš „Tele2“, gavo kortelę su internetu. Jis sutartį su „Tele2“ pasirašė gyvai, kurjeris atvežė jam tą sutartį. Jis sutartyje pasirašė svetimo asmens vardu ir pavarde, parašą išgalvojo.
Teismas, skirdamas bausmę kaltinamajam atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis padarė du tyčinius nesunkius nusikaltimus. Byloje nustatyta viena kaltinamojo atsakomybę lengvinanti ir viena jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė.
Taip pat teismas įvertino kitus kaltinamąjį charakterizuojančius duomenis – nedirba, registruojasi Užimtumo tarnyboje, kaltę viso proceso metu pripažino, į tai, kad jo sveikatos būklė sunki.
Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teismas kaltinamajam skyrė galutinę 11 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, kurios vykdymą atidėjo 1 metams 3 mėnesiams, įpareigojant visą bausmės vykdymo laikotarpį: būti namuose nuo 22 val. iki 6 val., jei tai nesusiję su darbu ar gydymusi (sveikatos priežiūra), neišvykti už gyvenamosios vietos miesto (rajono) ribų be nuteistojo priežiūrą vykdančios institucijos leidimo ir nevartoti psichiką veikiančių medžiagų.
Taip pat nuosprendžiu nuspręsta nukentėjusiojo pareikštą civilinį ieškinį tenkinti ir priteisti 179,17 Eur patirtai turtinei žalai atlyginti.
Nuosprendis gali būti skundžiamas.
