Po mįslingo sandorio – tiesiai į teisiamųjų suolą

Priklausė uošvio įmonei
Baudžiamoji byla klaipėdiečiui Tomui Lapinskui iškelta pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius – dėl sukčiavimo ir dokumento suklastojimo.
Remiantis šio kodekso 182 ir 300 straipsnių 1-osiomis dalimis, vyras kaltinamas tuo, kad apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą ir suklastojęs dokumentą jį panaudojo.
T. Lapinskas į teisiamųjų suolą sės dėl vilkiko „Volvo FH12“, kuris buvo parduotas apie tai nežinant tikriesiems savininkams.
Mašina buvo parduota už 3,5 tūkst. eurų, kai tokios mašinos vidutinė vertė, kaip teigta, – beveik 9 tūkst. eurų.
Sandoris įvyko Gargžduose – viena transporto įmonė nusipirko minėtą „Volvo FH12“ už grynuosius pinigus.
Tačiau kita įmonė, kuriai oficialiai priklausė vilkikas, šių pinigų negavo.
Teisėsaugininkų apklausiami vilkiko pirkėjai pasakojo, kad pardavėjas pateikė visus mašinos dokumentus, buvo pasirašyta ir pirkimo–pardavimo sutartis.
Vėliau ta pati mašina buvo parduota dar vienai bendrovei, kuri registruota užsienyje.
Paaiškėjo, kad T. Lapinskas pardavė buvusio savo uošvio įmonei priklausiusią mašiną.
Žmonai liepė nesikišti
Nukentėjęs vyras teisėsaugininkams liudijo, kad jis savo įmonės „Volvo FH12“ išnuomojo savo dukros transporto įmonei ir parduoti jo nė neketino.
Tėvas matė, kad dukrai sunkiau sekasi verslo reikalai, todėl sudarė nuomos sutartį su jos įmone ir perleido laikinai valdyti savo bendrovės vilkiką.
Tuometis gargždiškio žentas vadovavo nukentusiojo dukros verslui.
Kaltinamojo buvusi žmona teisėsaugininkams paliudijo, kad vadovavo transporto įmonei, kurios akcininkė yra. Įmonė buvo naujai įkurta, jos sutuoktinis užsiėmė krovinių pervežimais ir priiminėjo užsakymus.
Moteris paliudijo, kad jos buvęs vyras turėjo įsiskolinimų, jo paties bendrovei buvo iškelta bankroto byla, tad jis negalėjo būti kitos įmonės akcininkas ar direktorius.
Tačiau moteris pažymėjo, kad ji sutuoktiniui nebuvo suteikusi jokių įgaliojimų jai atstovauti.
Iš vyro vis girdėdavo, kad verslas sekasi puikiai, tačiau 2024 metų viduryje sulaukusi buhalterės skambučio, moteris nustėro.
Paaiškėjo, kad įmonės dokumentai yra netvarkingi, nėra iš ko sumokėti mokesčių ir atsiskaityti su klientais.
Moteris prisiminė vyro pasakymą: „Nesikišk, viskas įmonėje yra gerai.“
Tačiau įvykiai pasisuko dar prastesne linkme. 2024 metų pabaigoje tiekėjai kreipėsi į teismą dėl bankroto iškėlimo šiai transporto įmonei.
Laužė durų spynas
Buvo paskirtas bankroto administratorius, kuris su antstoliu prisistatė į šios įmonės nuomojamas patalpas.
2024 metų gruodį bankroto administratorius, antstolė, dalyvaujant Gargžduose esančių patalpų savininkui bei spynų meistrui, pateko į įmonės, kuriai vadovavo T. Lapinskas, patalpas.
Jose buvo rasti kai kurie dokumentai. Tarp jų – ir vilkiko „Volvo FH12“ pardavimo sutartis.
Žmona atpažino rašyseną ir tyrėjams paliudijo, esą pirkimo–pardavimo sutartyje skiltyje „pardavėjas“ yra suklastotas parašas. Ji dėl to įtarė buvusį vyrą.
Kaltintajame akte nurodyta, kad pardavėjas dokumentuose įrašė uošvio vardą ir pavardę.
Specialistai aiškinosi, kas gi pasirašė dokumentą.
Kaltinamajame akte parašyta, esą iš specialisto išvados matyti, kad automobilio „Volvo“ pirkimo–pardavimo sutarties grafose rankraštinius įrašus ir reversinėje pusėje, grafoje „Pardavėjas“, rankraštinį įrašą su tikrojo mašinos savininko pavarde parašė ir šalia pasirašė T. Lapinskas.
Per 5 metus – 26 baudos
Pats T. Lapinskas ikiteisminio tyrimo metu dėl kaltės nepasisakė, duoti parodymus atsisakė.
Vyrui buvo paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Paaiškėjo, kad T. Lapinskas nuo 2013 metų administracine tvarka baustas 46 kartus.
Vien per pastaruosius penkerius metus administracine tvarka šis žmogus baustas 26 kartus.
Kaltinamajame akte pažymėta, kad T. Lapinskas yra nesumokėjęs 31 paskirtos piniginės baudos.
Lietuvos antstolių rūmų tinklalapyje skelbimas ilgiausias šio vyro įsiskolinimų sąrašas.
Dažniausiai pasitaikantys įrašai – Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) skirtos baudos.
Dėl VMI kreipimosi vykdomas patvarkymas dėl beveik 8,5 tūkst. eurų išieškojimo.
Antstoliai taip pat vykdo išieškojimus iš šio piliečio. Pavyzdžiui, dėl įmonei „Trevena“ padarytos apie 6,5 tūkst. eurų žalos Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai yra išdavę vykdomuosius raštus vienam antstolių.
Tokius raštus antstoliui išdavė ir Marijampolės apylinkės teismo Šakių skyrius.
Kita įmonė kreipėsi į teismą dėl beveik 4,4 tūkst. eurų išieškojimo iš T. Lapinsko.
Dar kitas privatus asmuo 2020 metais į teismą pareiškimą nešė dėl beveik 32 tūkst. eurų ieškinio T. Lapinskui.
Tais pačiais metais antstolis išieškojimą pradėjo ir dėl dar vienos skolos – 8,5 tūkst. eurų, dėl kurios į teismą kreipėsi viena bendrovė.
Žarstėsi nurodymais
Žurnalistės paklaustas, ar gali paaiškinti, kodėl pardavė uošvio mašiną, T. Lapinskas geromis manieromis nepasižymėjo.
„O kas tu tokia esi iš viso?“ – drėbė šis asmuo.
Veikėjas tąkart pokalbio netęsė, nurodė jam paskambinti po kelių dienų.
Susisiekus nurodytu laiku dar kartą, T. Lapinskas vėl turėjo nurodymų.
Teisėsaugininkų apklausiami vilkiko pirkėjai pasakojo, kad pardavėjas pateikė visus mašinos dokumentus, buvo pasirašyta ir pirkimo–pardavimo sutartis.
Vyras aiškino, kad yra nekaltas, kelias bylas jam iškėlusi buvusios žmonos šeima neva jam kerštauja, o jis pats jokios žalos net nepadarė, esą jie patys vilkiką pardavė kam norėjo.
Vėliau T. Lapinskas pareiškė, kad nori pats atvykti į redakciją pokalbio.
Po kelių valandų persigalvojo, paskambinęs padiktavo jam atstovaujančio advokato kontaktus ir komentaro nurodė kreiptis į teisininką Arvydą Ektį.
Šis klaipėdietis yra individualios įmonės „Uostamiesčio teisinės paslaugos“ direktorius.
Advokatūros tinklalapyje skelbiamame advokato licenciją turinčių asmenų sąraše A. Ektis nėra įrašytas.
Nurodytą dieną susisiekus su A. Ekčiu telefonu, šis jau pareiškė, kad pokalbį nukelia dar kitai dienai.
O vėliau perskambinęs davė nurodymą žurnalistams prisistatyti nurodyti adresu dar po dienos.
„Čia – principo reikalas. O jei nepatinka, skaitykite kaltinamąjį aktą“, – rėžė A. Ektis ir numetė ragelį.
Pribloškė familiarumas
O štai kaltinamasis T. Lapinskas šešių telefoninių pokalbių metu į dienraščio klausimus atsakinėjo grubokai, „tujino“ net perspėtas elgtis mandagiau.
Vyras aiškino, net tiksliai nežinąs, kiek bylų turi.
„Ar aš čia pardaviau mašiną? O kas taip sako? Kaip gražiai nupiešia savo portretą. Pasigedo mašinos po dvejų metų? Aš dabar išvažiuoju, gal penktadienį susitikti galime“, – antrojo pokalbio telefonu metu siūlė T. Lapinskas.
Paklausus, kur jis ruošiasi važiuoti, nes jam yra paskirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti, asmuo atrėžė, kad jo niekas negali riboti.
„Rimtai? Aš nežinau. Tu gal geriau žinai“, – atrėžė T. Lapinskas.
T. Lapinskui buvo paaiškinta, kad į jį žurnalistai kreipiasi suteikdami jam galimybę išdėstyti savo poziciją.
„Kai pasibaigs teismai, paaiškės, kas ką pardavė, kas ką padarė. Byla greitai baigsis. Iki metų galo turėtume uždaryti tą klausimą“, – pareiškė T. Lapinskas.
T. Lapinskas pareiškė, esą mašinos pardavimas įvyko su mašinos savininko palaiminimu.
„Kai prasidėjo skyrybų procesas, prasidėjo baudžiamosios bylos. Dvi baudžiamosios ir dar civilinių eilė iškelta. Neatsimenu, net kiek. Buvo padaryta povedybinė sutartis, ir vėl mane padavė į teismus“, – aiškino T. Lapinskas.
„Aš dėl savęs gyvenu“
Remiantis Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymo nuostatomis, dalies T. Lapinsko dėstomos įvykių versijos dienraštis viešai negali publikuoti.
T. Lapinskas įtikinėjo, kad įmonei realiai vadovavo jo buvusi žmona.
„Žmona du aukštuosius baigė, gali ir verslus tvarkyti“, – kalbėjo T. Lapinskas.
Vis dėlto pokalbio pabaigoje T. Lapinskas ėmė tvirtinti, kad yra linkęs siekti taikos sutarties.
„Aš būčiau linkęs nutraukti bylas. Aš dvejus metus tylėjau, jie čia daužė, spardė iš visų pusių. Bet dabar apsivers viskas antraip“, – vylėsi vyras.
Dienraštis T. Lapinskui uždavė klausimų, susijusių su antstolių išieškomomis skolomis ir VMI baudomis.
„Kad aš penkerius metus iš žmonos atlyginimo negavau“, – mestelėjo T. Lapinskas, bet pripažino, kad degalus į automobilius pylė ir nemokėjo.
Klausiamas, ar turi paaiškinimą dėl kilusio konflikto, T. Lapinskas lyg ir mėgino pasiguosti, kad tapo nepatogus, tačiau čia pat rėžtelėjo: „Aš sau patogus esu, ne dėl kitų gyvenu. Aš dėl savęs gyvenu.“
