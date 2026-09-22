Ligoninėje mirė grybais apsinuodijęs žmogus: medikai įvardijo pasireiškusius simptomus

Kaip teigė Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (RVUL) atstovai, į medikus minėtas pacientas kreipėsi praėjus 48 val. nuo grybų vartojimo dėl viduriavimo. Vėliau būklė sparčiai blogėjo. Medikams jo gyvybės išgelbėti nepavyko.
„Tikėtina, kad mirtiną apsinuodijimą sukėlė žalsvoji musmirė, kuri per klaidą buvo palaikyta žaliuoke“, – portalo kauno.diena.lt žurnalistams detalizavo RVUL atstovė Jonaistė Jusionytė.
Pasak jos, šiemet tai – ne pirmas atvejis, kai pacientai atsiduria ligoninėje dėl suvalgytų grybų. Tačiau, laimė, iki šiol tai buvo tiesiog apsinuodijimai maistu dėl apsunkinto virškinimo ar netinkamo grybų paruošimo.
„Labai svarbu prisiminti, kad rinkti ir valgyti galima tik tuos grybus, kuriuos pažįstate. Pavojingų rūšių negalima bandyti atpažinti pagal vieną požymį ar vadovautis liaudiškais „patikrinimo“ metodais. Jei kyla nors menkiausia abejonė – grybo neimkite“, – patarė J. Jusionytė.
Pašnekovė pridūrė, kad kritiškai reiktų vertinti ir dirbtinio intelekto pateikiamus atsakymus dėl valgomų ir nevalgomų grybų. „Svarbu suprasti, kad dirbtinis intelektas gali daryti klaidų, kurios gali kainuoti gyvybę“, – įspėjo ligoninės atstovė.
Nevalgykite kitų žmonių rinktų grybų, netikėkite kitų žmonių pasakojimais apie ypatingu būdu pagamintus nuodingus grybus, kuriuos galima valgyti.
Jos teigimu, nepakanka grybą gerai išvirti ar iškepti, kad jį būtų galima laikyti saugiu. Kai kurių grybų, pavyzdžiui, bobausių, pavojingos medžiagos gali būti pašalinamos tinkamai juos apdorojant, tačiau pavojingiausių nuodingų grybų toksinų nei virimas, nei kepimas, nei šaldymas nesunaikina.
„Nevalgykite kitų žmonių rinktų grybų, netikėkite kitų žmonių pasakojimais apie ypatingu būdu pagamintus nuodingus grybus, kuriuos galima valgyti.
Labai svarbi klaida yra delsimas kreiptis į medikus. Jei po neaiškių grybų valgymo prasideda stiprus viduriavimas, vėmimas ar bloga savijauta, nereikėtų laukti, kol simptomai praeis savaime. Tokiu atveju būtina kreiptis į gydytojus, kad įvertintų, ar tai yra nuodingo grybo sukelta pavojinga gyvybei būklė, ar tiesiog sunkus apsinuodijimas maistu“, – akcentavo J. Jusionytė.
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