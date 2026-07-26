 Mirė traukinio sužalotas: kova už gyvybę truko apie mėnesį

Mirė traukinio sužalotas: kova už gyvybę truko apie mėnesį

2026-07-26 08:58
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Šeštadienio rytą Vilniaus ligoninėje mirė beveik prieš mėnesį traukinio sužalotas vyras.

<span>Mirė traukinio sužalotas: kova už gyvybę truko apie mėnesį</span>
Mirė traukinio sužalotas: kova už gyvybę truko apie mėnesį / Asociatyvi T. Lukšio / BNS nuotr.

Kaip pranešė policija, liepos 25-osios rytą, apie 8.20 val., Vilniaus ligoninėje mirė vyras, gimęs 1973 m.

Šį vyrą birželio 27 d. apie 15.56 val. Trakų rajone, Selioviškių kaime, kliudė traukinys.

Policijos duomenimis, minėtas vyras ėjo geležinkelio bėgiais ir buvo kliudytas važiuojančio traukinio.

Dėl daugybinių kūno sužalojimų nukentėjusysis buvo paguldytas į ligoninę, kur buvo gydomas beveik mėnesį. Tačiau jo gyvybės išgelbėti nepavyko.

Nukentėjusiajam mirus, pradėtas ikiteisminis tyrimas jo mirties priežasčiai nustatyti.

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