Miške – dviejų grybavusių vyrų gelbėjimo operacija: rasti peršlapę ir pavargę

Į paiešką nedelsiant buvo išsiųstas Reagavimo valdybos pareigūnų ekipažas. Netrukus prie jo prisijungė ir kiti ekipažai.
Pareigūnai lėtai važinėjo miško keliais, įjungę mėlynos ir raudonos spalvos švyturėlius bei garsinį signalą. Tikėtasi, kad pasiklydę vyrai išgirs signalą ir galės eiti jo skleidžiamo garso link. Pareigūnai rado ir vyrų automobilį „Volvo“, tačiau apvažiavę aplinkines vietoves, pareigūnai jų nepastebėjo.
Su vyrais buvo susisiekta telefonu, tačiau jie negalėjo pasakyti, kur tiksliai yra. Į pareigūnų klausimus, ar matė kelią, miško kirtimus, ar kitus orientyrus, vyrai atsakė nepastebėję. Jie taip pat negirdėjo ir pareigūnų automobilio skleidžiamo garsinio signalo ir nematė švyturėlių. Pokalbio metu buvo akivaizdu, kad abu vyrai yra susijaudinę ir sunkiai orientuojasi situacijoje.
Į paiešką atskubėjo ir savanoriai su dronais, tačiau pirmoji paieška rezultatų nedavė.
Pareigūnai paieškos nenutraukė – jie toliau tikrino miško teritoriją, kol galiausiai sulaukė papildomos informacijos apie galimą vyrų buvimo vietą. Gavus tikslesnes koordinates, paieška buvo tęsiama ir pasitelkus dronus.
Naktį iš trečiadienio į ketvirtadienį, apie 3 val., dronai užfiksavo netoli pelkės pasiklydusius grybautojus. Abu vyrai buvo rasti sveiki ir nesužeisti, tik peršlapę ir pavargę. Medikų pagalbos jiems neprireikė.
Paaiškėjo, kad vyrai į nepažįstamą mišką grybauti automobiliu „Volvo“ atvyko dar ryte, apie 8 val. Sutarę nuo automobilio toli nenueiti, nuklydo giliau į mišką ir neberado kelio atgal. Supratę, kad patys iš jo išeiti nesugebės, kreipėsi pagalbos.
Ši istorija baigėsi laimingai – atkakli pareigūnų paieška ir pasitelktos papildomos priemonės padėjo surasti pasiklydusius vyrus.
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