Muitininkai sulaikė rekordinį Lietuvoje heroino krovinį

Kvaišalai buvo paslėpti tranzitu per Lietuvą gabentame krovinyje. Toks heroino kiekis Lietuvoje sulaikytas pirmą kartą, penktadienį pranešė MKT.
Narkotikai buvo aptikti praėjusią savaitę, lapkričio 14 dieną. Tądien MKT pareigūnai Vilniaus rajone, Avižienių seniūnijoje esančiame krovinių poste „Žirmūnai“, detaliai patikrino atvažiavusį krovininį vilkiką.
Šią ir kitas mašinas patikrinimui pareigūnai atrinko įvertinę maršruto riziką: vilkikas atvažiavo iš regiono, iš kurio šiemet per Latviją ir kitas valstybes į Vakarų Europą jau buvo gabenta ne viena didžiulė kvaišalų siunta.
Muitinės kriminalistai detalios fizinės patikros metu aptiko plastikinius pusmaišius su 10–12 kilogramų pilka biria medžiaga. Pirminis narkotikų kontrolės testas parodė, jog minėta medžiaga – heroinas.
Dėl sudėtingų techninių aplinkybių patikra truko keletą dienų – iš viso muitinės pareigūnai pusmaišiuose surado 498 kilogramus heroino. Tokio kiekio kvaišalų užtektų beveik 8 mln. „dozių“, o jo vertė juodojoje rinkoje gali siekti iki 40 mln. eurų.
MKT pareigūnai sulaikė du vilkikų vairuotojus. Vilniaus apylinkės teismo sprendimu jiems skirta griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas.
MKT Vilniaus skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl labai didelio kiekio narkotikų kontrabandos ir neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinių medžiagų.
Manoma, kad heroino, kurio kilmės šalis veikiausiai Afganistanas, siunta buvo skirta Vakarų Europos rinkai, nes Lietuvoje jau daugelį metų heroino vartojimas nėra statistiškai reikšmingas.
Tai didžiausia heroino kontrabandos siunta kada nors sulaikyta Lietuvoje.
Iki šiol teisėsaugos pareigūnų Lietuvoje sulaikytos heroino siuntos siekdavo kelis kilogramus. Pavyzdžiui, 2010 metais Medininkų kelio poste bendros operacijos su Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnais metu sulaikyta 5,5 kilogramo heroino siunta. O 2012 metais Vilniaus oro uosto poste muitininkai sulaikė 1,9 kilogramo heroino.
Vieną didžiausių narkotikų kontrabandos siuntų Lietuvoje MKT pareigūnai sulaikė 2017 metais. Tuomet Klaipėdoje, iš Ekvadoro atplukdytuose įrenginiuose aptiktos slėptuvės su daugiau kaip 600 kilogramų kokaino kontrabanda.
Šiemet, per devynis mėnesius muitinės kriminalistai pradėjo 78 ikiteisminius tyrimus dėl narkotikų kontrabandos. Kvaišalai į Lietuvą dažniausiai gabenami iš Vokietijos ir Nyderlandų, taip pat – JAV. Tarp jų dominuoja kanapės, amfetaminas, haliucinogeninių ar psichotropinių savybių turintys grybai.
