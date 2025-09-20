 Namą apšvarino ilgapirščiai: pavogė juvelyrinius dirbinius ir 21 tūkst. eurų

2025-09-20 08:29
Gytis Pankūnas (ELTA)

Vilniaus rajone penktadienį pastebėta, kad iš namo pavogti juvelyriniai dirbiniai ir 21 tūkst. eurų, informavo policija.

Namą apšvarino ilgapirščiai: pavogė juvelyrinius dirbinius ir 21 tūkst. eurų

Anot Policijos departamento, apie 10.40 val. Klonių kaime pastebėta, kad išlaužus duris, iš gyvenamojo namo pavogti juvelyriniai dirbiniai ir 21 tūkst. eurų.

Patirtas nuostolis nustatinėjamas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.

